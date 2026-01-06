Sanayide enerji verimliliği uygulamalarıyla 17 yılda 2,8 milyar lira tasarruf sağlandı

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Ahmet Erdem, Türkiye'de sanayide enerji verimliliği uygulamalarıyla 2009'dan bu yana 2,8 milyar lira tasarruf sağlandığını, 594 bin ton karbondioksit eş değeri emisyonun önüne geçildiğini bildirdi.

Enerji Verimliliği Haftası kapsamında düzenlenen "20. Verimli Buluşmalar Programı-Veri Merkezlerinde Enerji Yönetimi ve Verimlilik Uygulamaları" başlıklı çevrim içi panelin açılışında konuşan Erdem, Türkiye'nin bu yıl BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) toplantılarına ev sahipliği yapacak olmasının, enerji verimliliğinin iklim konularıyla bağlantısı bakımından önem taşıdığını söyledi.

Erdem, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) verimliliği enerji dönüşümünün "ilk yakıtı" olarak tanımladığını, ancak IEA raporlarına göre bu alandaki ilerlemenin hedeflerin gerisinde kaldığını ifade etti.

Sahadaki sonuçların doğru teşvik ve uygulamalarla enerjide verimliliği artırabileceğine işaret eden Erdem, "Enerji verimliliği kültürünün tüm faaliyetlerin odağında bulunması halinde çok büyük faydalar elde edilecek. Türkiye'de sanayide enerji verimliliği uygulamalarıyla 2009'dan bu yana 2,8 milyar lira tasarruf sağlanmış, 594 bin ton karbondioksit eş değeri emisyonun önüne geçilmiştir." dedi.

"Veri merkezleri, yeni dünyanın fabrikalarıdır"

Son dönemde veri merkezlerinin enerji verimliliği tartışmalarının en kritik başlıklarından biri haline geldiğini söyleyen Erdem, şöyle devam etti:

"Veri merkezleri, yeni dünyanın fabrikalarıdır. Bu fabrikaları daha verimli, daha çevreci ve daha akıllı hale getirmek, kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu teknolojilerin arka planında yer alan veri merkezleri de giderek artan bir enerji talebi yaratıyor. Türkiye de bu küresel dönüşümün önemli bir parçasıdır. Ülkemizde veri merkezleri, telekomünikasyon, finans, dijital hizmetler ve kamu altyapılarıyla birlikte hızla büyüyor."

Erdem, kamu otoritelerinin de veri merkezi yatırımlarını teşvik eden politikalar geliştirdiğini dile getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, büyük ölçekli veri merkezi yatırımlarını "stratejik yatırım" kapsamına alarak vergi indirimleri, altyapı destekleri ve uygun arsa tahsisi gibi teşvikler sunduğunu belirten Erdem, şunları kaydetti:

"Sonuç olarak, Türkiye'de veri merkezi pazarı 2023-2025 döneminde güçlü bir büyüme trendine girerek hem yerli hem yabancı oyuncuların büyük ölçekli yatırımlarına ev sahipliği yapmaya başlamıştır. 2025 sonunda Türkiye'nin ticari veri merkezi kapasitesi 160 megavat düzeyinde görünmekte, 2028'e gelindiğinde ise 250-300 megavat bandına ulaşacağı değerlendirilmektedir."

Erdem, veri merkezlerindeki toplam enerji tüketiminin yüzde 30 ila yüzde 40'ının, bazı durumlarda daha fazlasının, yalnızca soğutma sistemleri için harcandığını dile getirerek, bu tablonun enerji verimliliği açısından önemli bir zorluk olduğu kadar, doğru teknolojiler, akıllı tasarımlar ve etkin enerji yönetimiyle değerlendirilmesi gereken büyük bir fırsat sunduğunu da sözlerine ekledi.