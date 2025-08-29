Aile ve Gençlik Fonu'na 10,5 Milyar Lira Aktarıldı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, aile müessesesinin desteklenmesi ve gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu'na aktarılan destek tutarının 10,5 milyar lirayı aştığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Aile ve Gençlik Fonu üzerinden özellikle evlenecek gençlere sağlanan ekonomik ve sosyal destekler devam ederken, enerji ve madencilik gelirlerinden aktarılan pay da bu fona önemli bir katkı sunuyor. Fona kaynak oluşturulması amacıyla Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesi ile Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hakkının bir bölümü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) eliyle fona aktarılıyor.

Bu kapsamda MAPEG tarafından 2024 yılında Aile ve Gençlik Fonu'na 5 milyar 220 milyon lira aktarıldı. MAPEG'in bu yılın ilk 7 ayında fona transfer ettiği tutar da 5 milyar 362 milyon lira oldu. Böylece 1 Ocak 2024 itibari ile Aile ve Gençlik Fonu'na petrol ve maden gelirlerinden aktarılan toplam kaynak, 10 milyar 583 milyon lirayı buldu. Bu kaynağın 5 milyar 561 milyon liralık kısmı madenlerden, 5 milyar 22 milyon liralık bölümü de petrolden geldi.

'GELİRİN YÜZDE 20'SİNİ FONA SUNDUK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün gerçekleştirdiğimiz keşiflerle yalnızca enerji arz güvenliğimizi güçlendirmiyor, aynı zamanda milletimizin refahına doğrudan katkı sağlıyoruz. Şimdiye kadar petrol ve doğal gazdan aldığımız devlet hisseleri ile madenlerden elde edilen devlet haklarının yüzde 20'sini Aile ve Gençlik Fonu'na aktararak 10 milyar 583 milyon TL kaynağı gençlerimizin yarınlarına yatırım olarak sunduk. Bugün itibarıyla 56 binden fazla çiftimiz bu fondan yararlanmaya hak kazandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın gayretleriyle bu kaynaklar, gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor, ailelerimizin mutluluğunu büyütüyor" ifadelerini kullandı.