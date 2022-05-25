Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "EÜAŞ yerli ve milli enerji teknolojilerinin geliştirilmesi adına önemli Ar-Ge faaliyetlerine imza... - Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "EÜAŞ yerli ve milli enerji teknolojilerinin geliştirilmesi adına önemli Ar-Ge faaliyetlerine imza atıyor. Türkiye'nin ilk yerli ve milli jeneratör üretiminin müjdesini daha önce kamuoyuyla paylaşmıştık. Keban'da dört ünite bitti. İnşallah hem Keban'da hem de diğer santrallerde yapacağız. Bugün bu konuda bir müjde daha paylaşmak istiyoruz. Yerli ve milli jeneratör üretiminde artık seri üretime geçmemiz lazım. Artık seri üretim için başlamaya hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Jeneratör konusunu hamdolsun çözdük." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi