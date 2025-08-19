Enerji Bakanlığı ve Akkuyu NGS Yetkililerinden Tarsus Üniversitesi Ziyareti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcileri ile Gülnar ilçesinde yapımına devam edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yetkilileri, Tarsus Üniversitesini ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Akkuyu NGS Saha Koordinatörü Taha Aslan, uzman Harun Öğmen, Akkuyu Nükleer AŞ İnsan Kaynakları Direktörü Aleksander Kvasha ve Akkuyu Nükleer AŞ Mühendislik Desteğinden Sorumlu Teknik Direktör Yardımcısı Vitalii Shutikov, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen ile görüştü.

Heyet, görüşmenin ardından üniversitenin senato salonunda akademisyenlerle düzenlenen toplantıya katıldı.

Rektör Özen, toplantıda, üniversitelerin teknolojik gelişmelerin merkezi, üst düzey sanayileşmenin de öncü gücü olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Üniversiteler, ülkenin ve işletmelerin acilen ihtiyaç duydukları kalifiye personeli akademik bilgi birikimleri sayesinde yetiştirirler. Tarsus Üniversitesi olarak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ihtiyaç duyulan elamanlar için hem ön lisans hem de lisans programları açmayı hedeflemekteyiz. Bununla birlikte Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsünü de kısa sürede hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."

Tarsus Üniversitesi ve Akkuyu NGS arasında yapılabilecek işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunulan toplantıda akademisyenler, üniversite hakkında sunum yaptı.

Toplantının ardından heyet, fakülteleri gezdi.