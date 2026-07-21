Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan üniversitelilere aylık 13 bin 750 lira başarı bursu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bine girerek belirlenen 27 lisans programından birine yerleşen 300 öğrenciye eğitimleri boyunca aylık 13 bin 750 lira başarı bursu verecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji, nükleer teknoloji, maden ve ileri malzeme gibi stratejik alanlarda öğrenim görecek başarılı üniversite öğrencilerine yönelik TENMAK Lisans Başarı Bursu Programı'nı başlattı. Program kapsamında, 2025 veya 2026 YKS'de ilk 100 bine girerek belirlenen 27 lisans programından birine yerleşen 300 öğrenciye eğitimleri boyunca aylık 13 bin 750 lira başarı bursu verilecek.

Başarı bursu çağrısına, 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bin başarı sıralaması içerisinde yer alarak TENMAK tarafından belirlenen 27 lisans programından birine yerleşen lisans öğrencileri başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında TENMAK Destek Sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Adaylar, başvuru süreçleri için TENMAK'ın internet sitesini kullanacak. Ayrıca, başvuru sırasında adaylardan lisans kayıt belgesi ile YKS başarı sıralamasını gösteren belge talep edilecek.

Bursiyerler, başvuru şartlarını sağlayan adaylar arasından her bir lisans programı için belirlenen burs kontenjanları esas alınarak belirlenecek. Değerlendirme sürecinde adayların yerleştikleri lisans programındaki YKS başarı sıralamaları dikkate alınacak. Bu nedenle burs almaya hak kazanan adayların başarı sıralaması, her lisans programı için belirlenen burs kontenjanına bağlı olarak farklılık gösterebilecek. Her lisans programına ayrılan burs kontenjanı ile değerlendirme usul ve esaslarına ilişkin ayrıntılar başvuru ilanında duyurulacak.

Söz konusu burs programı ile başarılı öğrencilerin üniversite eğitimlerinin ilk yılından itibaren araştırma ekosistemine kazandırılması; enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi Türkiye'nin stratejik öneme sahip alanlarında nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sunulması amaçlanıyor. Gençlerin bilim ve teknoloji alanlarında kariyer yapmalarını teşvik etmesi öngörülen programın, Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesine de önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor.

Program kapsamında ayrıca her bir bursiyere alanında uzman danışmanlar atanacak. Böylece, öğrencilere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının faaliyet alanlarında kariyer fırsatları da sunulacak.

Programın kapsamı gelecek yıldan itibaren daha da genişletilerek lisans 3 ve 4'üncü sınıf ve sonrası için de burs çağrıları açılacak.

Konu üzerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026 YKS sonuçlarının gençlere ve ailelerine hayırlı olmasını dileyerek, üniversite hayatına başlayacak öğrencileri TENMAK Lisans Bursu Programı'na davet etti. Bakan Bayraktar, şu ifadelere yer verdi:

"2026 YKS sonuçlarının gençlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Emek veren, hayallerinin peşinden kararlılıkla yürüyen tüm gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatlarında başarılar diliyorum. Bu vesileyle gençlerimizi üniversite eğitimlerinin ilk gününden itibaren destekleyeceğimiz TENMAK Lisans Bursu Programı çağrımızı başlatıyoruz. Program kapsamında enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi stratejik alanlarda lisans eğitimine başlayan, 2025 veya 2026 YKS başarı sıralamasına göre yerleşen 300 öğrencimize, eğitimleri boyunca akademik danışmanlık desteğiyle birlikte aylık 13 bin 750 lira başarı bursu sağlayacağız."

Bilim üreten ve teknoloji geliştiren gençlerin her zaman yanında olacaklarını ifade eden Bayraktar, Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin bilgi, emek ve başarılarıyla inşa edileceğini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı