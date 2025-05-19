Enerji Bakanı Bayraktar tv100'e konuştu: Artık bu bölgenin çocuklarında geleceğe dair umutlar var

Enerji Bakanı Bayraktar tv100'e konuştu: Artık bu bölgenin çocuklarında geleceğe dair umutlar var
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 19 Mayıs'ta Şırnak Gabar'da tv100 muhabiri Canan Altıntaş'a konuştu. Bayraktar, bir zamanlar terörle anılan bölgenin artık petrol üretimi ve istihdamla anıldığını belirtti. Bakan, bölgede 3 bin 200 kişinin çalıştığını ve bunların çoğunluğunun bölge halkından olduğunu ifade etti. Bayraktar, bölgenin ekonomik olarak büyük bir değer kazandığını ve gençlerin geleceğe dair umutlarının arttığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Şırnak'ta Gabar'da petrol kuyularının olduğu bölgedeydi.

Burada tv100 muhabiri Canan Altıntaş'a konuşan Bakan Bayraktar, bir zamanlar terörle anılan bölgenin artık ekonomik bir değer ve istihdam noktası olduğunun altını çizerek önemli açıklamalar yaptı.

TERÖRLE ANILAN BÖLGE ARTIK PETROL VE İSTİHDAMLA ANILIYOR

Bakan Bayraktar açıklamalarında şunları söyledi:

Gabar'dayız. Bu bölge adı terörle anılan bir bölge idi. Bölge terörden kurtuldukça, buradaki ekonomik aktiviteler artmaya başladı. Biz 2016'da Türkiye'de petrol ve doğal gaz aramacılığında farklı bir vizyonla hareket edelim, dedik. Gidilmedik, aranmadık, sondaj çalışmasının olmadığı hiçbir yer kalmayacak, dedik ve burası da onun bir yansıması.

PETROL SAHALARINDA 3 BİN 200 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Daha önce hiç gidilemeyen bu dağlara 680 kilometre yollar yaptık. Bütün bunların sonucunda da bu sahalarda bugün 81 bin varil günlük petrol üretir hale geldik. Bu ekonomik olarak çok büyük bir değer anlamına geliyor ama onun ötesinde bu işin bana göre daha farklı etkileri var.

Bu bölge terörden arındıkça, gençlerimizde de geleceğe dair hayaller ve ümitler olacak. Burada tüm bölgede 3 bin 200 kişi çalışıyor. Bunların büyük kısmı buranın insanları. Onlarla burası çok daha anlamlı hale geliyor. Ayrıca buranın çok fazla ekonomik yansıması var. Yani bizi fazlasıyla gururlandıran bir proje bu ve bu özel günde de burada olmak çok daha güzel.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
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