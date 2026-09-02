Türkiye ve Lübnan'dan enerji işbirliği sinyali

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Lübnan Enerji ve Su Bakanı Joseph Saddi ile iki ülke arasında elektrik, petrol ve doğal gaz alanında enterkonneksiyonun güçlendirilmesi ve kapsamlı işbirliklerini ele aldı.

Bakan Bayraktar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan Enerji ve Su Bakanı Joseph Saddi ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini bildirdi.

Konuk bakanla yapılan görüşmede, bölgedeki elektrik, doğal gaz ve petrol enterkonneksiyonlarının güçlendirilmesi ile petrol ve doğal gaz alanlarında hayata geçirilebilecek işbirliklerini kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten Bayraktar, "Türkiye'nin enerji alanındaki tecrübe, birikim ve kabiliyetlerini Lübnan ile paylaşmaya, karşılıklı fayda temelinde geliştireceğimiz projelerle ülkelerimiz arasındaki enerji işbirliğini daha da güçlendirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA