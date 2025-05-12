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Enerji Bakanı Bayraktar, IRENA Genel Direktörü La Camera ile Görüştü

Enerji Bakanı Bayraktar, IRENA Genel Direktörü La Camera ile Görüştü
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera ile bir araya gelerek yenilenebilir enerji sektöründeki güncel gelişmeleri ve ülkenin bu alandaki politikalarını görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Genel Direktörü Francesco La Camera ile bir araya geldi.

Bayraktar, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"IRENA Genel Kurulu 2025 dönem başkanlığımız çerçevesinde ülkemizi ziyaret eden IRENA Genel Direktörü Sayın Francesco La Camera ve AB Komisyonu yetkilileri ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Yenilenebilir enerji sektöründeki güncel gelişmeleri, ülkemizin bu alandaki politikalarını ve IRENA ile karşılıklı fayda temelinde atabileceğimiz adımları ele aldık."

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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