Enerji Bakanı Bayraktar, Gabonlu Yetkililerle Enerji İşbirliklerini Görüştü

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabon Petrol ve Gaz Bakanı ile Gabon Su ve Enerjiye Erişim Bakanı ile bir araya gelerek enerji alanındaki yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabon Petrol ve Gaz Bakanı Sosthene Nguema Nguema ile Gabon Su ve Enerjiye Erişim Bakanı Philippe Tonangoye ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gabonlu yetkililerle ülkenin Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba'nın Ankara ziyareti öncesi görüştüklerini aktardı.

Bakanlarla petrol ve doğal gaz arama ve üretimi başta olmak üzere elektrik ve maden alanlarındaki yatırım fırsatlarını ele aldıklarını belirten Bayraktar, "Son dönemde liderlerin karşılıklı ziyaretleri ile ülkelerimiz arasında güçlenen ilişkilerin enerji alanında geliştireceğimiz işbirlikleriyle ivme kazanacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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