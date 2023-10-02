Endonezya'da Yüksek Hızlı Demiryolu Faaliyete Geçti

Halim İstasyonu'ndan çeşitli görüntüler

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Pazartesi sabahı Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu'nun (YHD) Cakarta'daki Halim İstasyonu'nda resmen faaliyete geçtiğini duyurdu.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı Cuma günü, Endonezya ve Çin devlet şirketleri arasında YHD'yi inşa eden ve işleten bir ortak girişim konsorsiyumu olan PT Kereta Cepat Endonezya-Çin'e işletme ruhsatı verdi.

Widodo törende yaptığı konuşmada, trenin sesinden esinlenilerek YHD'ye "Whoosh" (vın sesi) adının verildiğini söyledi. Widodo ayrıca yüksek hızlı trenin, Endonezya'nın verimli, çevre dostu ve diğer toplu taşıma araçlarıyla entegre ulaşım modunun modernleştirilmesini simgelediğini vurguladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cakarta'dan bildiriyor. (XHTV)