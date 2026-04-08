Endonezya Cumhurbaşkanı, enerji fiyatları artmasına rağmen ülkesindeki durumun "güvenli" olduğunu belirtti

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Orta Doğu'daki gerilimin küresel enerji fiyatlarını yükseltmesine rağmen ülkesindeki durumun "güvenli" olduğunu bildirdi.

Antara ajansının haberine göre, Prabowo, kabine toplantısı sonrası Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle küresel enerji fiyatlarının artmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Enerji fiyatlarının yükselmesine neden olan Orta Doğu'daki krizde, Endonezya'nın durumunun "diğer ülkelerden daha iyi" olduğunu kaydeden Prabowo, ülkesinin mevcut zorlukların üstesinden gelebileceğini belirtti.

Prabowo, bakanlardan gelen raporlara dayanarak ülkesinin "durumunun oldukça güvenli" olduğu değerlendirmesini yaptı.

Endonezya'da hükümetin, bütçe tasarrufuna yönelik politikalar kapsamında bakan maaşlarında kesintiye gidilmesine ilişkin teklifi değerlendirdiği bildirilmişti.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi

Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama
İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı
69 yaşındaki katilden bir garip itiraf! '15 parçaya böldüm' dedi, cinayeti kabul etmedi

Eş katilinden bir garip itiraf! Her şeyi anlattı cinayeti kabul etmedi
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi

Beklenen karşılaşma gerçekleşti!

Jaden Smith’ten Jackie Chan’e duygusal doğum günü mesajı

Usta isme vefa doldu sözler! Geçmişe uzanan anlamlı paylaşım
İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı
Şükran Ovalı’dan şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım

Şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım
Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl

Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl