Ender Çeşme'den Trakya Birlik'e Sert Tepki

Malkara Ziraat Odası Başkanı Ender Çeşme, Trakya Birlik'in ayçiçeği alım fiyatı açıklamasına sert tepki göstererek, yönetim kurulu üyelerinin çiftçiyi ezdiğini ve ayda 180 bin lira maaş alarak üreticiyle alay ettiğini söyledi.

Malkara Ziraat Odası Başkanı Ender Çeşme, Trakya Birlik yönetim kurulu üyelerinin ayda 180 bin lira maaş aldığını ve çiftçinin sırtından geçindiğini vurgulayarak, bu adaletsizliğe sessiz kalınmamasını istedi.

"Trakya Birlik yönetim kurulu kendi kafasına göre fiyat açıklıyor"

Malkara Ziraat Odası Başkanı Ender Çeşme, yaptığı açıklamada, Trakya Birlik yönetimini sert sözlerle eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"2 gün önce çok talihsiz bir olay yaşadık. Bütün ilçelerde kooperatif başkanları toplanıp fiyat hakkında bize bilgi verdiler. Ama Trakya Birlik yönetim kurulu kendi kafasına göre bir fiyat açıklıyorlar. Benim şu an Trakya'da kuraklık sebebiyle 80 ile 100 kilo arasında gözükmektedir. Ama bizim Trakya Birlik yönetim kurulu şöyle bir fiyat açıkladı. Benim insanımızla üreticimizle dalga geçer gibi bir fiyat açıkladılar. 44 yağdan başladılar. 44 yağ ne yazık ki şu an Trakya'da yok. 40 yağdan başlıyorlar ama algı oluşturup fiyatı yüksek tutmak için 44 yağı 28 liradan bizim önümüze sundular. Ama gerçeğine indiğimizde 40 yağ 26,320. Şu an bu pozisyonunda bütün çiftçimizi kandırmaya çalışıyorlar. Hatta tüccarlar ve diğer alım noktaları Trakya Birlik'in daha üst noktasından alıyorlar".

"Bu yönetim çiftçinin sırtından zenginleşiyor"

Malkara Ziraat Odası Başkanı Ender Çeşme, açıklamasının devamında, "Bize bu fiyatı reva gören Trakya Birlik yönetim kurulunun aldığı paraları size bilgi vermek istiyorum. Yönetim kurulunun her birisi ayda 6 asgari ücret brüt. Bu da neye tekabül ediyor biliyor musunuz? Aylık 180 bin lira. İsmini saydığım yönetim kurulu üyeleri bizim çiftçimizin cebinden alıp kendi ceplerine aylık 180 bin lira para alıyorlar" iddiasında bulundu.

"Yurt dışı harcamaları için günlük 285 Euro, şehirlerarası için 3 bin TL alıyorlar"

Malkara Ziraat Odası Başkanı Çeşme, açıklamasının devamında birkaç detaya daha değinerek şunları ifade etti:

"Bu para değerli yönetim kurulu üyelerimize yetmiyor herhalde, başka şeyler de var. Yurt dışı harcamaları için günlük 285 euro para alıyorlar. Bu parayı nereden alıyorlar? Bu kuraklıkla baş eden, bu fiyat politikasıyla boğuşan çiftçimizden alıyorlar. Tabii bu da yetmiyor herhalde; şehirlerarası yolculuk yapmak istedikleri zaman günlük 3 bin TL tekrar para alıyorlar. Yeme içme sınırsız. Bu fiyatlarla, bu politikayla çiftçi batma noktasına gelmiştir."

Çeşme, "Trakya Birlik yönetim kurulu araştırılsın. Neden böyle bir fiyat politikası veriyorlar? Neden çiftçiyi ezmek istiyorlar? veya neden tüccarların altında bir fiyat veriyorlar? Tabii bu çok düşündürücü. Buradan bütün çiftçilerimize sesleniyorum: Değerli çiftçilerimiz, sessiz kalmayalım. Kendini beyefendi olarak gören bu arkadaşlara hepimiz tepkimizi gösterelim. Biz hakkımız olanı istiyoruz, fazla bir şey istemiyoruz. Devlet büyüklerimizden de yardım talep ediyoruz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ