Yıllık geliri en yüksek il 51 bin 765 TL ile İstanbul

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'de yıllık ortalama eş değer hane halkı kullanılabilir fert geliri 2021 yılında 37 bin 400 TL olurken, gelirin en yüksek olduğu il 51 bin 765 TL ile İstanbul oldu. En düşük gelir Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesinde gerçekleşti.

TÜİK, 2021 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıkladı. Son yapılan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2021 yılında 37 bin 400 TL iken, en yüksek olduğu bölge 51 bin 765 TL ile İstanbul oldu. Bu bölgeyi, 47 bin 595 TL ile İzmir ve 46 bin 516 TL ile Ankara izledi. En düşük yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri ise 18 bin 278 TL ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari'de gerçekleşti.