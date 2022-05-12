Yıllık geliri en yüksek il 51 bin 765 TL ile İstanbul
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'de yıllık ortalama eş değer hane halkı kullanılabilir fert geliri 2021 yılında 37 bin 400 TL olurken, gelirin en yüksek olduğu il 51 bin 765 TL ile İstanbul oldu.
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'de yıllık ortalama eş değer hane halkı kullanılabilir fert geliri 2021 yılında 37 bin 400 TL olurken, gelirin en yüksek olduğu il 51 bin 765 TL ile İstanbul oldu. En düşük gelir Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesinde gerçekleşti.
TÜİK, 2021 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıkladı. Son yapılan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2021 yılında 37 bin 400 TL iken, en yüksek olduğu bölge 51 bin 765 TL ile İstanbul oldu. Bu bölgeyi, 47 bin 595 TL ile İzmir ve 46 bin 516 TL ile Ankara izledi. En düşük yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri ise 18 bin 278 TL ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari'de gerçekleşti.GELİR EŞİTSİZLİĞİ EN YÜKSEK İSTANBUL'DAGelir eşitsizliği oranı Türkiye'de 7,6 iken, bu değerin en düşük olduğu iller 4,1 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, 4,3 ile Zonguldak, Karabük, Bartın ve Bursa, Eskişehir, Bilecik oldu. En yüksek ise 8,2 ile İstanbul, 7,7 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve 7,2 ile Adana, Mersin oldu.Gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; yüzde 14,4 ile Adana, Mersin, yüzde 13,7 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt ve Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan oldu. Göreli yoksulluk oranı en düşük olan ise yüzde 2,2 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, yüzde 6,5 ile Bursa, Eskişehir, Bilecik ve yüzde 7,7 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis olarak hesaplandı.