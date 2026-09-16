En fazla firma toptan ve perakende ticaret sektöründe yer aldı

Sektör Bilançoları 2025 yılı sonuçlarına göre 1 milyon 150 bin 191 firma sayısının sektörlere göre dağılımında, toptan ve perakende ticaret sektörü 356 bin 973 ile en başta yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Sektör Bilançoları'nı açıkladı. Buna göre, sektör bilançoları 2025 yılı sonuçlarına göre 1 milyon 150 bin 191 firma sayısının sektörlere göre dağılımında, toptan ve perakende ticaret sektörü 356 bin 973 ile en başta yer aldı.

İmalat sektörünün toplam firma sayısı 2025 yılı için 185 bin 933 olarak gerçekleşti.

En yüksek aktif büyüklük imalat sektöründe oluştu

Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre, 2025 yılında toplam aktif büyüklüğü 123 trilyon 970 milyar 539 milyon TL, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı ise 67 trilyon 229 milyar 429 milyon TL olurken, öz kaynakların toplamı 56 trilyon 741 milyar 110 milyon TL oldu.

İmalat sektörü 33 trilyon 54 milyar 231 milyon TL aktif büyüklüğü ile tüm sektörler arasında ilk sırada geldi. Aktif büyüklüğünde ikinci sırayı 25 trilyon 89 milyar 616 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret sektörü aldı. Öz kaynaklar bakımından imalat sektörü 15 trilyon 425 milyar 939 milyon TL ile ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla 8 trilyon 793 milyar 885 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret sektörü, 8 trilyon 446 milyon TL ile de mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü takip etti.

En yüksek net kar imalat sektöründe; en yüksek net zarar ulaştırma ve depolama sektöründe gerçekleşti

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verisine göre, 2025 yılında tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 2 trilyon 237 milyar 612 milyon TL olarak gerçekleşti. İmalat sektörü 873 milyar 989 milyon TL ile en yüksek net kar elde eden sektör oldu. Toptan ve perakende ticaret sektörü 676 milyar 724 milyon TL, inşaat sektörü ise 229 milyar 69 milyon TL net kar elde etti. Ulaştırma ve depolama sektörü 2025 yılını 107 milyar 223 milyon TL, gayrimenkul faaliyetleri sektörü ise 43 milyar 693 milyon TL net zarar ile tamamladı.

2025 yılında firmaların faaliyet karı ve net satışları arttı

Sektör Bilançoları kapsamında bulunan tüm firmaların 2025 yılı toplam net satışları 107 trilyon 724 milyar 696 milyon TL, toplam faaliyet karı ise 5 trilyon 571 milyar 364 milyon TL olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı