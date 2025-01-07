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En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.

TÜİK 3 Ocak tarihinde enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Buna göre aralıkta enflasyon yüzde 1,03 artarken, yıllık bazda ise yüzde 44,38 oldu.

MİLYONLARCA EMEKLİ MERAKLA BEKLİYORDU

Enflasyon rakamlarının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı yüzde 15,75 olurken, memur ve memur emeklisi zammı ise yüzde 11,54 olmuştu. Zamların belli olmasının ardından gözler en düşük emekli maaşına çevrilmişti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Milyonların merakla beklediği açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan, en düşük emekli maaşına yapılan zammı açıkladı. Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini söyledi.

NASIL HESAPLANDI?

Emekli aylığına yapılan zam oranı 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre belirlendi. Aylık enflasyon temmuzda yüzde 3,32, ağustosta yüzde 2,47, eylülde yüzde 2,97, ekimde 2,88, kasımda yüzde 2,24, aralıkta ise yüzde 1,03 geldi. Böylece 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon verisi yüzde 15,75 geldi. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını verdi.

YASAL DÜZENLEME YAPILACAK

En düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemenin yer alacağı yasa teklifine bu hafta ekonomi yönetimi ve AK Parti Meclis Grubunun birlikte yapacağı çalışma ile son şeklinin verilmesi bekleniyor. Teklifin, gelecek hafta ise Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor.

GÖZLER REFAH PAYINDA

Maaşların netleşmesinin ardından gözler refah payına çevrildi. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, konuya ilişkin değerlendirmelerini Haberler.com'da Sunucu Abdurrahman Yazıcı'ya yaptı. Uzman isim, bütçenin uygun olması durumunda tüm emekli ve memurlara refah payı verilmesi gerektiğini söyledi.

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca memur ve emekli gözünü 2025 yılı için yapılacak olan refah payı düzenlemesine çevirdi. Yüksek enflasyonun etkileri nedeniyle refah payı, maaşlardaki kaybı telafi edecek önemli bir unsur olarak görülüyor.

"REFAH PAYI İÇİN BÜTÇE ŞART"

Haberler.com'da gerçekleşen programda, Sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın "Memur ve emekli refah payı alacak mı?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, refah payının gerekliliğini vurguladı. Uzman isim, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (57)

Haber YorumlarıUgur Cicek:

inşallah o paralarla geçinmek zorunda kalır,bu kararı verenler

Yorum Beğen373
Yorum Beğenme16
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Haber Yorumlarımurat özkan:

Çok güzel oy verdiğiniz adamı alkışlayın fakir fukaralar garibanlar size layığıyla güzel zam verdi sonuna kadar hak ediyorsunuz

Yorum Beğen242
Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıAnıl İzmirli:

bozdur bozdur harca

Yorum Beğen203
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıFA null:

harca harca bitmez

Yorum Beğen182
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTarik Ardic:

oh ne güzel hadi iyisiniz vallahi çok bile size

Yorum Beğen159
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıAnil Oflaz:

Dükkan kapandı tadilat var yaklaşık 4 yıl ??

Yorum Beğen160
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıAlpmurat İpek:

zaten o kadar olur enflasyon zammiyla Beraber. sen zam mı vermiş sayıyorsun. yarin bir gün milletvekilleri zammi için 2 dk oturum yaparsınız % 60 70 zam alırsınız utanmadan

Yorum Beğen151
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıOrhan Azar:

ölün kurtulun diyo adamlar

Yorum Beğen140
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıSüleyman Savci:

emekliler ülkeye zarar veriyor kesin atın en başta beni kesin atın Allah sizleri bizim gibi emeklere muhtaç eylesin inşallah

Yorum Beğen115
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıMustafa MORCA:

Yaşasın zam geldi :)))))

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme8
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