En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi

TÜİK 3 Ocak tarihinde enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Buna göre aralıkta enflasyon yüzde 1,03 artarken, yıllık bazda ise yüzde 44,38 oldu.

MİLYONLARCA EMEKLİ MERAKLA BEKLİYORDU

Enflasyon rakamlarının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı yüzde 15,75 olurken, memur ve memur emeklisi zammı ise yüzde 11,54 olmuştu. Zamların belli olmasının ardından gözler en düşük emekli maaşına çevrilmişti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Milyonların merakla beklediği açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan, en düşük emekli maaşına yapılan zammı açıkladı. Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini söyledi.

NASIL HESAPLANDI?

Emekli aylığına yapılan zam oranı 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre belirlendi. Aylık enflasyon temmuzda yüzde 3,32, ağustosta yüzde 2,47, eylülde yüzde 2,97, ekimde 2,88, kasımda yüzde 2,24, aralıkta ise yüzde 1,03 geldi. Böylece 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon verisi yüzde 15,75 geldi. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını verdi.

YASAL DÜZENLEME YAPILACAK

En düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemenin yer alacağı yasa teklifine bu hafta ekonomi yönetimi ve AK Parti Meclis Grubunun birlikte yapacağı çalışma ile son şeklinin verilmesi bekleniyor. Teklifin, gelecek hafta ise Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor.

GÖZLER REFAH PAYINDA

Maaşların netleşmesinin ardından gözler refah payına çevrildi. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, konuya ilişkin değerlendirmelerini Haberler.com'da Sunucu Abdurrahman Yazıcı'ya yaptı. Uzman isim, bütçenin uygun olması durumunda tüm emekli ve memurlara refah payı verilmesi gerektiğini söyledi.

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca memur ve emekli gözünü 2025 yılı için yapılacak olan refah payı düzenlemesine çevirdi. Yüksek enflasyonun etkileri nedeniyle refah payı, maaşlardaki kaybı telafi edecek önemli bir unsur olarak görülüyor.

"REFAH PAYI İÇİN BÜTÇE ŞART"

Haberler.com'da gerçekleşen programda, Sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın "Memur ve emekli refah payı alacak mı?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, refah payının gerekliliğini vurguladı. Uzman isim, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: