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En düşük memur maaşı 22 bin TL olunca, diğer kamu görevlilerine ne kadar zam yapılacak? Tek formül üzerinde duruluyor

Ekonomi Haberleri

En düşük memur maaşının net 22 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin temmuz ayında Meclis'ten geçmesi için çalışmalar sürüyor. Bu noktada gözler, diğer memurların maaş artışlarına çevrildi. Buna göre maaş artışının, kademeli bir biçimde ücretler arasındaki farkın dikkate alınarak yapılması bekleniyor. Memura oransal zamla birlikte seyyanen zam yapılması formülü üzerinde duruluyor.

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak" açıklamalarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Temmuz ayında kararın TBMM'den geçmesi planlanırken masadaki formülde, memura oransal zam ile birlikte seyyanen zam yapılması bulunuyor.

Memur maaşlarına yapılacak artışa ilişkin TRT Haber'e konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Kamu görevlilerinin en fazla merak ettiği husus diğer kamu çalışanlarına bu artışın hangi şekillerde yansıtılacağı. Temel beklenti kademeli bir biçimde ücretler arasındaki farkı da dikkate alarak kişinin unvanını, kıdemini dikkate alarak maaşlar arasındaki farklılığı dikkate alan bir artış yapılması bekleniyor." dedi.

Buna göre masadaki formüllerden biri, öncelikle maaşlara oransal bir zam yapıp üzerine seyyanen zam verilmesi. Bunun dışında da masada yine çeşitli formüller mevcut. Net olan şey ise, kamu çalışanlarının temmuz ayındaki maaşlarında bir artış yaşanacağı.

Memurlar her ayın 15'inde maaşlarını alırken, bordroların açıklanma süreleri dikkate alındığında zam oranının 5-6 Temmuz tarihlerinde belirlenmesi gerekiyor. 5 Temmuz'da TÜİK enflasyon verisini açıklayacak ve toplu sözleşmeye göre alınacak zam da o gün netleşecek.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Memur zammı Zam Ekonomi Haberler

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Yorumlar (17)

özgün özen :

HERKEZ KENDİ MAAŞINA BAKSIN BAŞKASINI KISKANMASIN..

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Onuncu Köy:

Memur maaşını ya da şartlarını eleştirecek insanların en az 90 üzeri Kpss alıp, dayılılar arasından sıyrılıp, onlarca mülakatta hakkı yendikten sonra, hatta uzun yıllar sonra bir mülakat kazanmış olması lazım. Aksi taktirde hasetlikten yazdığınız çok belli arkadaş! Allah bu ülkeyi cahil, haset, fesat, kendini kurnaz sanan ama ıq seviyesi bir gorille eşdeğer hatta belkide daha aşağıda olan insanların şerrinden korusun...

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Ramiz Katil:

25 diye düşünüyoruz 1in 4üne

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