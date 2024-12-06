Üye Girişi
Haberler
Esad rejimi, Hama'yı Humus'a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu

Muhaliflerin korkusu Esad'a bunu da yaptırdı

 Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi

Okullarda yeni dönem! Kılık kıyafet serbestliği kaldırıldı

 AK Parti'ye geçeceğini duyuran CHP'li başkan 'Sularını bile içmem, haramdır' demiş

CHP'li başkanın AK Parti'ye geçme hayali bu cümleyle son bulabilir
Hamas'tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı

Netanyahu'nun canını sıkacak gelişmeyi Hamas duyurdu

En düşük emekli maaşına seyyanen zam masada

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milyonlarca emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ederken, heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Emekliye seyyanen zam taleplerinin görüşüldüğü öğrenildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır" açıklaması ise umutları artırdı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak. Milyonlarca emeklinin gözü yapılacak zamlara çevrilmişken en düşük emekli maaşıyla ilgili de bir çalışma yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı programda "Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır" açıklaması ise beklentileri artırdı.

"DENGE ARANACAKTIR"

Yılmaz, asgari ücretle ilgili olarak da "Asgari ücret sadece kamu ile ilgili bir durum söz konusu değil. 3'lü bir mekanizma var. Ben şunun altını çizmek istiyorum; asgari ücret adı üstünde asgaridir, yani bundan daha altı olmaz. Önemli olan da bu çizgidir. 2023'te yüzde 100'den fazla bir zam yapıldı. 2024'te de yaklaşık yüzde 50 civarında zam yapıldı. En az bunlar kadar da önemli olan bir kararla, asgari ücreti vergi haricinde tuttuk. Ücret belirlenirken bir denge aranacaktır. Şimdiden bir rakam ifade etmek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

SEYYANEN ZAM MASADA

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre emekliye seyyanen zam talebinin de yetkililer tarafından gündeme geldiği öğrenildi. Maaşların vatandaşı mağdur etmeyecek ve enflasyonun altında kalmayacak şekilde artırılması gerektiği, enflasyon oranına ilaveten emekliye seyyanen zam verilmesinin şart olduğu belirtildi.

En düşük emekli maaşına seyyanen zam masada
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
img

Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksit sayısı değişti
img

Belediye başkanından Özgür Özel'i küplere bindirecek karar
img

Döneri elimizden almaya çalışan ülkeye ünlü markadan tokat gibi yanıt
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısoner keskin:

Emekliler arasın da ayırım yapılmamalı herkese aynı oranda seyyanen zam verilmeli , yoksa yüksek pirim ödeyerek emekli olmanın hiç bir anlamı kalmıyor.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUsta Usta:

Adalet olsaydı memura verilen 15 bin seyyanen zam memur emeklisinide verilirdi, çalışan memurun ihtiyacı varda emekli memurun ihtiyacı yokmu ?

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTurgut KARAÇAY:

Dalga geçiyorlar, madem enflasyona ezdirmedin de neden seyyanen veriyorsun....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ahmet Köse kimdir, neden istifa etti? Yeni İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız AtandıYeni İstanbul İl Emniyet Müdürü kim oldu? İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir? Yeni Adıyaman İl Emniyet Müdürü kim oldu? Adıyaman İl Emniyet Müdürü Alper Uzman kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 6 Aralık Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 6 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 6 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Osimhen PSG'ye mi gidecek? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu İSTİFA olayı nedir? Amerika'da deprem mi oldu? SON DAKİKA ABD depremde ölen var mı, kaç kişi öldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.