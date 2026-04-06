En düşük emekli maaşı artıyor: İşte dillendirilen rakam

Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak temmuz zammına ilişkin hesaplar yeniden şekillendi; ilk üç aylık verilere göre zam oranı yüzde 10,04 olarak kesinleşti.

İLK ÜÇ AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mart ayı enflasyonunu yüzde 1,94 olarak açıklamasıyla birlikte, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına yansıyacak üç aylık enflasyon farkı yüzde 10,04 oldu. Ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96 olarak gerçekleşen enflasyon verileriyle birlikte zam oranı kademeli olarak oluştu. Bu veriler doğrultusunda milyonlarca emeklinin alacağı zamda yolun yarısı geçilirken, temmuz ayında yapılacak artış için geri kalan üç aylık veriler bekleniyor.

ZAM ORANI YÜZDE 16’YA ULAŞABİLİR

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon beklentileri sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 1,5 seviyelerinde şekillendi. Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde ilk 5 aylık enflasyonun yüzde 14,05’e, 6 aylık toplam enflasyonun ise yüzde 16 seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor. Uzmanlar, küresel gelişmeler ve savaş koşulları nedeniyle enflasyonun yukarı yönlü revize edilebileceğini değerlendiriyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN TL’Yİ AŞABİLİR

2026 yılı başında yapılan düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 20 bin TL’ye yükselmişti. İlk üç aylık yüzde 10,04’lük zam dikkate alındığında bu rakam 22 bin 8 TL’ye çıkıyor. Altı aylık enflasyonun yüzde 16’ya ulaşması halinde ise en düşük emekli maaşının yaklaşık 23 bin 200 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bu kapsamda yaklaşık 4 milyon 917 bin kişinin en düşük emekli maaşı uygulamasından yararlandığı belirtiliyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN HESAP

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri maaşlarını doğrudan 6 aylık enflasyon oranına göre artırıyor. Örneğin 25 bin TL maaş alan bir emeklinin aylığı, mevcut yüzde 10,04’lük artışla 27 bin 510 TL’ye yükselirken, yüzde 16’lık zam gerçekleşirse bu tutar 29 bin TL’ye ulaşacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE FARKLI FORMÜL

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre maaş artışı alıyor. 2026’nın ilk 6 ayında yüzde 18,6 zam alan memurlar için ikinci yarıda yüzde 7 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Altı aylık enflasyonun yüzde 16 olması durumunda yaklaşık yüzde 3,7 enflasyon farkı oluşacak ve toplam zam oranının yüzde 11 civarında gerçekleşeceği hesaplanıyor. Bu senaryoya göre en düşük memur maaşı 59 bin 896 TL’den 66 bin 484 TL’ye çıkacak, 1000 TL’lik seyyanen artışla birlikte 67 bin 484 TL’ye ulaşacak. Üniversite mezunu bir memurun maaşı ise 70 bin 267 TL’ye yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı da 30 bin 846 TL seviyesine çıkacak.

2026’YA BAŞLANGIÇ ZAMLARI

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026 yılına yüzde 12,19 zamla başlarken, memur ve memur emeklileri yüzde 18,6 artış ve 1000 TL seyyanen zam aldı. Temmuz ayında açıklanacak son verilerle birlikte maaş artışlarının kesinleşmesi bekleniyor.

