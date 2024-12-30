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İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo

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2025 yılı memur ve emekli maaşı zammı için enflasyon verisi bekleniyor. Milyonlarca kişi zam oranına odaklanmışken kamuoyunda yapılan ve en güçlü senaryo olarak dillendirilen hesaplamalar %17'lik beklenti üzerinden şekilleniyor.

Türkiye'de milyonlarca insanın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklanmasının hemen ardından beklenti memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı merak konusu. 3 Ocak'ta netleşecek zam oranı için kamuoyunda konuşulan en güçlü tahminler şu şekilde.

6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAM SENARYOSU

5 aylık enflasyon verisine göre emeklilere 14,57 puan zammı hak etti. Merkez Bankası'nın son anketinde kilit ay olan Aralık enflasyonunun 1.72 olacağı beklentisi öne çıktı.5 aylık enflasyon oranına Aralık ayı enflasyon rakamının da eklenmesiyle yılın ikinci dönem 6 aylık enflasyon oranı yüzde 17'ye yaklaşacak. Bu senaryoda asgari ücrete yapılan zam yeniden devreye giriyor. Yılda bir kez artışın yapıldığı asgari ücrette zam oranı %30 olurken, yılda iki kez artış yapılan emekli maaşının da gerçekleşecek enflasyon oranında yani yüzde 17 civarında olması, yıllık bazda enflasyona denk gelecek aralıkta olması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Hali hazırda yaklaşık 10 milyon emekli en düşük seviye olan 12 bin 500 TL maaş alıyor. %17 zam yapılması senaryosunda en düşük emekli maaşının 14 bin 600 TL civarında olması bekleniyor.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK

Aynı enflasyon beklentisi üzerinden hesaplandığında memur maaşlarının da aynı oranda zam alması bekleniyor. En düşük memur maaşı olan 39 bin 205 liraya %17 ilave edildiğinde 2025 için taban maaşın 45 bin 870 liraya yükselmesi bekleniyor. Bu durumda gözler refah payına çevriliyor.

MEMUR VE EMEKLİ REFAH PAYI ALACAK MI?

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Yazıcı'nın "Memur ve emekli refah payı alacak mı?" sorusunu yönelttiği Prof. Dr. Pehlivanoğlu, bütçeyi işaret etti. Refah payının memur ve emekliler için gerekli olduğunu belirten uzman isim konuşmasına şöyle devam etti:

Refah payı çalışanların enflasyon oranına göre zam almalarına rağmen kurdaki artışın, fiyatlardaki, enflasyondaki artışın dalgalanmasından dolayı mağduriyet yaşayan çalışanlara bu mağduriyetin giderilmesi adına verilen ek bir ödeme. Çalışanlara ekonomik büyümeden daha fazla pay verilmesi anlamına gelir. Yeterli kaynak sağlandığı taktirde elbette olması lazım. Refah payı tüm emekli ve memurlara yapılması lazım.

İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıKmal e:

iki aydır hergün hergün aynı haberden bıkkınlık geldi

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Haber Yorumlarıemre null:

arjantinden sonra dünyanın enflasyonu en yüksek 2.ulkesiyiz yani Afrika'dan bile enflasyonumuz yüksek çünkü gelişmiş ülkeler halkının geçimini refahına göre politikalar izler bizde hukumet aman sirketler iflas etmesin bankalar batmasın ihracat azalmasin turizmciler zarar etmesin deyip halkin çıkarı yerine tüccarın esnafin çıkarına göre hareket ediyor birak batsinlar şeker bank var imar bankası vardı bir suru şirket vardı yok oldu tarih oldu ulke battı mı hayır yerine yenileri kuruldu hukumet kendisine oy vermeyen kesimlerin çıkarını düşünmek yerine kendisine oy veren ve halkın çoğunluğunu oluşturan emekli ve işçi kesiminin cikarina göre hareket etmelidir ki kaybetmesin yoksa büyük ihtimal kaybeder

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Haber YorumlarıTugay Doğan:

Asgari ücrete %30 memura ve emekliye %17 çok güzel böyle devam edin bu haksızlık diz boyu memura da %30 un altında zam verilirse çok büyük haksızlık olacak minimum %30 refah payı olması lazım

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Haber YorumlarıAndrew Chan:

sıkıntı yok 2025 ide emekli yılı ilan eder tayyip. emekli ne olursa olsun yime oyu tayyibe vericek zamani gelincr görürsünüz.

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Haber YorumlarıGökhan Ccc:

sürekli aynı haberi paylaşmaktan bıkmadınız mı

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Haber YorumlarıGökyüzü Son:

Nabız yokluyorlar işçi gardaşlara yapılan aynısı yapıyorlar kulisler şu bu dediler en alltan giydirdiler memurlar aynı yapmaya başladılar

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Fakir fukaraya asla acımam Emekliye 500 lira zam yeter çok bile ajına ölsünler vallahi üzülmem 1 adamı 5 dönem seçen sizsiniz kuru ekmeğe böyle muhtaç eder sizi yaaa bir sokak bekçisi bile 55 bin maaş alıyor şaka gibi yaaa ülkenin geldiği duruma bak

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