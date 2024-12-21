En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde

2025 yılının ilk günlerinde emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşecek. TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı kesinleşecek. Ayrıca, en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme de masada olacak. Çalışmaların detayları ve zam oranları üzerinde yapılan hesaplamalar kamuoyuyla paylaşılacak.

OCAK AYINDA MAAŞLAR ARTIYOR

2025 yılı ocak ayında, emekli maaşlarında artış yaşanacak. İlk olarak kök maaşlar güncellenecek, ardından en düşük emekli maaşı için düzenleme yapılacak. Mevcut durumda 12.500 TL olan en düşük maaşın artırılması bekleniyor. Bu zamla birlikte 16 milyon emeklinin gelir seviyesinde önemli bir iyileşme sağlanacak.

ENFLASYON VERİLERİ ZAM ORANINI BELİRLEYECEK

Emekli maaş zam oranı, 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine dayanarak hesaplanacak. Bu süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordineli bir şekilde çalışacak. Yapılacak değerlendirmelerle hem maaş zam oranları hem de bütçe düzenlemeleri belirlenecek.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ ZAM ORANINI ŞEKİLLENDİRİYOR

Henüz 6 aylık enflasyon oranı kesinleşmemiş olsa da, yıl sonu enflasyon tahminleri şekillenmeye başladı. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 14,57 olarak açıklanırken, yıl sonu için tahminler enflasyonun yüzde 45-46 aralığında olacağını gösteriyor. Bu verilere dayanarak, emekli maaşlarına yapılacak artışın yüzde 16,25-16,50 aralığında olacağı öngörülüyor.

EŞİTLEME FORMÜLÜ YENİDEN GÜNDEMDE

Geçmiş dönemlerde, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile Emekli Sandığı emeklileri arasındaki zam farkları refah payı artışıyla eşitlenmişti. 2025 yılında da benzer bir eşitleme formülünün gündeme gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda, Emekli Sandığı emeklilerinin zam oranlarının diğer gruplarla eşitlenmesi öne çıkıyor.

REFAH PAYI BU DÖNEMDE BEKLENMİYOR

Ekonomi yönetimi, enflasyonu düşürmeyi öncelikli hedef olarak belirledi. Bu nedenle, önceki dönemlerde uygulanan refah payı artışlarının bu yıl gündeme gelmesi beklenmiyor. Maaş artışları yalnızca TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre belirlenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ FORMÜL

2025'in ocak ayında, en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Mevcut durumda 12.500 TL olan en düşük maaşın, 15.000 TL'ye yükseltilmesi en güçlü senaryo olarak öne çıkıyor. Ancak bu artış için Meclis onayı gerekecek.