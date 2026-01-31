Haberler

En düşük emekli aylığı farklarının ödeneceği tarih belli oldu

En düşük emekli aylığı farklarının ödeneceği tarih belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

En düşük emekli maaşı 20 bin lira olarak belirlenirken, Ocak ayında yatırılan 16 bin 881 lira emekli aylıkları için 3 bin 119 liralık fark ödemeleri 4 Şubat'ta hesaplara yatırılacak. Yaklaşık 5 milyon emekli bu düzenlemeden yararlanacak.

En düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak belirlenirken aradaki farkın hesaplara yatacağı tarih belli oldu.

En düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükselten ve memur disiplininden trafik denetimlerine, işveren prim desteğinden Varlık Fonu düzenlemelerine kadar birçok alanda değişiklik içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu çerçevede ocak ayında 16 bin 881 lira olarak yatırılan en düşük emekli aylıkların fark ödemeleri için tarih belli oldu.

Yaklaşık 5 milyona yakın en düşük emekli maaşı alanları ilgilendiren düzenlemeyle birlikte 3 bin 119 liralık Ocak ayı emekli maaş farkı 4 Şubat'ta hesaplara yatırılacak.

Sosyal Güvenlik 'Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?

Anlaşma sonrası ilk açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum

Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum
Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme

Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi
Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu

Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu