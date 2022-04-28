En ballı ilde arıcılar sezona hazır

ORDU (İHA) - Türkiye'de en fazla bal üretiminin yapıldığı Ordu'da arıcılar yeni sezon için hazırlıklarına başlarken, bal verimliliğinden beklentilerinin yüksek olduğunu söylediler.

Dünyada bal üretiminde ikinci sırada yer alan Türkiye'de en fazla Ordu'da bal üretimi yapılıyor. 3 bin 500 kayıtlı arısı ve yaklaşık 600 bin koloninin bulunduğu Ordu'da arıcılar, baharın gelişi ile birlikte sezon hazırlıklarına başladı. Arıcılar, kraliçe arı kontrolü, petek temizliği, ilaçlama ve rutin kontrollerin yanında varroa mücadelesine karşı da hazırlıklarını tamamlıyor.

Kentte uzun yıllardır arıcılık yapan 73 yaşındaki Yaşar Özkan, bu mevsimde arıların temizliğinin önemli olduğunu söyledi. Sezona hazırlanan arıların temiz sandıklara aktarılması gerektiğini ve varroa ilaçlamasının yapılması gerektiğine dikkat çekerek, "Şuan bu bakımları yapılır. Bizim memleketimizde kestane az ancak çiçekten umutluyuz. Bunu Allah doğaya verecek, arı toplayacak" dedi.

"Arılarda bakım zamanı"

Yaklaşık 20 seneden bu yana arıcılık yapan Emin Kılıç, "Erik ağaçlarının çiçek açması ile beraber bahar sezonu açıldı, arılar da hareketlendi. Şu anda havaların da ısınması ile birlikte arılarımızın bakım zamanları geldi. Şuan arı kovanlarının rutubet durumuna bakıyoruz ve rutubet varsa değişim yapıyoruz ve kuru ortamda yaşamalarını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Varroa mücadelesi yapıyoruz"

Kılıç, Türkiye'de arı ölümlerinin en büyük nedenlerinden birisi olan varroa ile mücadele kapsamında ilaçlama da yaptıklarına dikkat çekerek, "İyi bir verim almak ve varroa ile iyi mücadele etmek adına bu dönemde yaylalara göç etmeden ilaçlama yapmamız gerekiyor. Bunların yanında ana arıların kontrollerini yapıyoruz. Eğer ana arılar ihtiyar ise bunları değiştiriyoruz ve bal yapabilmeleri için besleme yapıyoruz. Arıların bu dönemde varroa ile mücadele toplu ilaçlanması gerekiyor. Bu bölgede genelde toplu olarak ilaçlama yapıyoruz ve varroadan arınmış oluyor" ifadelerine yer verdi.

"Bu sezondan umutluyuz"

Ordu'da geçen sezon iklim şartları el vermediği için pek fazla verim alamadıklarını ancak bu sezondan çok umutlu olduklarını kaydeden Kılıç, şunları söyledi:

"Mart ayı da kar yağdı ve kış fazla oldu, onun için şuanda arılar çok güzel çalışıyorlar. Kestane balından Ordu'da ümitliyiz. Kekik balı için Erzurum yaylalarına gidiyoruz ve bu sene oradan da ümitliyiz. Yeni sezondan arıcılar olarak beklentimiz fazla." - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi