Haberler

China Town Ankara Projesi için Çin-Türkiye iş birliği

China Town Ankara Projesi için Çin-Türkiye iş birliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emrina Danışmanlık Organizasyon Reklam İnşaat ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. ve China Railway Prefabricated Construction Co., Ltd. arasında, Türkiye ve Suudi Arabistan'da ortak projeler geliştirmek amacıyla stratejik iş birliği mutabakatı imzalandı.

Emrina Danışmanlık Organizasyon Reklam İnşaat ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (Emrina A.Ş.) ile China Railway Prefabricated Construction Co., Ltd. arasında stratejik iş birliği mutabakatı imzalandı.

Emrina A.Ş., Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de, Çin Devleti'ne bağlı ve dünyanın en büyük inşaat ve altyapı şirketleri arasında yer alan China Railway Prefabricated Construction Co., Ltd. ile stratejik iş birliği mutabakatı imzaladı. İmzalanan mutabakat kapsamında, Ankara'da hayata geçirilmesi planlanan China Town Ankara Projesi başta olmak üzere, Türkiye ve Suudi Arabistan genelinde ortak projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

İş birliği; alışveriş merkezleri, karma kullanımlı gayrimenkul projeleri, prefabrik ve endüstriyel yapılar ile büyük ölçekli yatırımları kapsayan geniş bir vizyon çerçevesinde şekilleniyor.

Taraflar, mühendislik altyapıları, teknik bilgi birikimleri ve yatırım güçlerini bir araya getirerek sürdürülebilir, yenilikçi ve yüksek katma değer üreten projeleri bölgesel ölçekte hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Stratejik mutabakatın, başta China Town Ankara Projesi olmak üzere Türkiye ve Suudi Arabistan'daki yeni nesil gayrimenkul ve inşaat projeleri için güçlü, uzun vadeli bir iş birliği zemini oluşturması öngörülüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Tom Barrack'ın oyunu! ABD'nin 'gizli' vaatleri Suriye'de kaos getirdi

"Barrack" oyunu! ABD'nin gizli vaatleri kaos getirdi
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı

Malum jetteki diğer kadının ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonda hemfikir oldu
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı

Korkulan oldu! Abdi masayı devirdi, bölgeden silah sesleri yükseldi
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonda hemfikir oldu
2025 Cumhuriyet tarihinin en yüksek konut satışının yapıldığı yıl oldu

Konut satışında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor