Emlak Katılım'ın Elazığ şubesi faaliyete başladı

Emlak Katılım, katılım finans sistemini geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla yeni şubesini Elazığ'da hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım, müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarmak ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere şubeleşme çalışmalarını sürdürüyor.

Katılım finans sistemini geniş kitlelere ulaştırmak ve sürdürülebilir büyüme stratejisini desteklemek amacıyla Elazığ'da yeni şube açan şirket, Türkiye genelinde 122 şubeye ulaştı.

Emlak Katılım, sürdürülebilir verimlilik, müşteri odaklılık ve karlılık ilkelerine bağlı olarak finansal hizmetlerini geliştirmeyi ve katılım finans sektöründe ilerlemeyi amaçlıyor.