Eminevim 350 Bininci Teslimatını Kutladı

Türkiye genelinde 148 şubesiyle 35 yıldır faaliyet gösteren Eminevim, kuruluşundan bu yana 350 bini aşkın teslimat gerçekleştirdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yerli, faizsiz finans modeliyle hizmet veren Eminevim, 350 bininci teslimatını üyeleri, çalışanları ve iş ortaklarıyla bir araya geldiği etkinlikle kutladı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Eminevim Genel Müdürü Murat Ayyıldız, tasarruf finansman sektörünün uzun bir yol katettiğine değinerek, "Bu yolda bizi biz yapan en önemli değerlerimizi, adımız gibi 'emin' ve 'güvenilir' olmayı, vazgeçilmez bir sorumluluk ve nesilden nesile aktarılması gereken bir miras olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tam zamanında teslimat" ilkesiyle büyüyerek bugünlere geldiklerini aktaran Ayyıldız, rekabet gücünü artırmaya yönelik her hamlelerinde, ticari başarının yanı sıra Türkiye'ye, topluma ve tüm paydaşlara sağlanan katkıyı öncelikli hedef olarak benimsediklerini vurguladı.

Ayyıldız, sahadan gelen talepleri dikkatle analiz ederek dönüşümün öncüsü olma sorumluluğuyla hareket ettiklerine değinerek, "Kurumsal büyümeyle, en kıymetli sermayemiz insan kaynağımızın gelişimine de odaklandık. Çalışanlarımızın ihtiyaçlarını anlayan ve onları destekleyen süreçler geliştirirken dijitalleşmenin sunduğu olanakları da hızlıca iş yapış biçimlerimize entegre ederek sektörel rekabette fark yaratmayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.

"300 bin yeni müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz"

Bu yıl 300 bin yeni müşteriye ulaşmayı, 2026'da şube sayılarını 200'e çıkarmayı ve daha fazla insana tasarruf finansmanı hizmeti sunmayı hedeflediklerini aktaran Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Bugün pazarın yüzde 50'sinden fazlasını yönetiyoruz ve 2025'in sonunda, 100 milyar liranın üzerinde tahsisat gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Ekonomiye sağladığımız likiditeyi güçlendirerek ülkemizin kalkınmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Attığımız her adımda daha fazla tasarruf sahibine ulaşmak ve onları faizsiz finans modelimizin sunduğu avantajlarla tanıştırmak, en temel önceliğimiz."