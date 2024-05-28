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Emet'te dolu hasarı: Haşhaş ekili alanlarda hasar tespit çalışmaları yapıldı

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Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Çerte köyünde, dolu yağışından etkilenen haşhaş ekili alanlarda hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesi Çerte köyünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce doludan etkilenen haşhaş ekili alanlarda hasar tespit çalışmaları yapıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından dolu yağışından etkilenen ve durumla ilgili İlçe Müdürlüğüne bildirimde bulunan Çerte Köyündeki kayıtlı haşhaş ekili alanlarda hasar tespit çalışmaları yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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