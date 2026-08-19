Emet'te Arılı Kovan Tespit Çalışmaları Sürüyor
Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ömerfakı ve Düşecek köylerinde arılı kovan tespit çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmalarla arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması, üreticilerin desteklerden daha etkin yararlanması ve sürdürülebilir arıcılığın geliştirilmesi hedefleniyor. Yetkililer, saha çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerince Ömerfakı ve Düşecek köylerinde arılı kovan tespit çalışması gerçekleştirildi.
Yürütülen çalışmalarla arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması, üreticilerin desteklerden daha etkin şekilde yararlanması ve ilçede sürdürülebilir arıcılığın geliştirilmesi hedefleniyor. Yetkililer, arıcılık sektörünün geliştirilmesine yönelik saha çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı