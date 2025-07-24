Emet'te Arıcılar İçin Varroa Mücadelesi

Emet'te Arıcılar İçin Varroa Mücadelesi
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Kütahya'nın Emet ilçesinde, bal arılarında varroa hastalığı ile mücadele kapsamında 52 arıcıya fümigasyon cihazı ve ilaç dağıtımı yapıldı. Projenin finansmanı Emet Kaymakamlığı tarafından sağlandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde bal arılarında varroa hastalığı ile mücadele çerçevesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü projesi ve Emet Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği finansmanlığında 52 arıcıya fümigasyon cihazı, oksalit asit ve formik asit dağıtımı gerçekleştirildi.

İlçedeki 52 arıcıya fümigasyon cihazı, oksalit asit ve formik asit dağıtımı Kütahya Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü İsmail Bilal Gürdal ve Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Coşkun tarafından yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ilçede arıcılığa hizmetin tüm hızıyla devam ettiğini belirttiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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