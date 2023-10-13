Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Örencik köyünde şekerpancarı ekili alanlarda bitki sağlığı açısından gerekli kontrolleri gerçekleştirdi ve üreticilere bilgilendirme yapıldı.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Şekerpancarı Ekili Alanlarda Kontroller Yaptı

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Örencik köyünde bitki sağlığı açısından şekerpancarı ekili alanlarda gerekli kontrollerin yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından Örencik köyünde şekerpancarı ekili alanlarda bitki sağlığı açısından gerekli kontroller yapılmış olup, üreticilere bilgilendirme yapılmıştır" denildi. - KÜTAHYA