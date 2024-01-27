Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yeni hükümet konağı yapımının 2024 yılı yatırım programına alındığını açıkladı

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yeni hükümet konağı yapımın 2024 yılı yatırım programına alındığını açıkladı.

Uzun zamandan beri uğraşını verdikleri bir hizmetin daha müjdesini paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "İlçemiz hükümet konağı yapımı Resmi Gazete'nin 15 Ocak mükerrer sayısında yayınlanarak, 81 il 13 yeni hükümet konağı yapım işi 2024 yılı yatırım programına alınmış olup, yıl içerisinde ilçemiz otogarındaki alanda yapımına başlanacaktır. Gazi ilçemize hayırlı olsun. Şimdiki hükümet konağımızın bulunduğu alana ise, ilçemize değer katacak yer altı otoparklı büyük bir meydan projesi ile taçlandıracağız. Yeni hükümet konağımızın yatırım programında yer almasına vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız, Ali Yerlikaya'ya, İçişleri Bakan Yardımcımıza, Valimiz Musa Işın'a, AK Parti İl Başkanımız Mustafa Önsay'a, TBMM Divan Katip Üyesi Kütahya milletvekilimiz Adil Biçer'e, Mehmet Demir'e, İsmail Çağlar Bayırcı'ya, Emet İlçe Başkanımız Ali Ceyhan'a, İçişleri Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına, Emet İlçe Kaymakamımız Furkan Seyman' a ve tüm emeği geçenlere ilçem adına teşekkür ederim" diye konuştu. - KÜTAHYA