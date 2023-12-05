Emet Belediye Meclisi 2024 yılı bütçesini onayladı

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan başkanlığında toplanan Belediye Meclisi, 2024 yılı tahmini bütçesini 155 Milyon TL olarak onayladı. Geçen yıla oranla yüzde 84'lük bir artış gösteren bütçe kararı oy birliği ile kabul edildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan başkanlığında toplanan Belediye Meclisinde 2024 yılı tahmini bütçesi 155 Milyon TL olarak onaylandı.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda gündeme dair önemli kararlar alındı. 2023 yılında tahmini bütçesi 84 milyon olan belediyede 2024 yılı tahmini bütçesi geçen yıla oranla yüzde 84 lük artışla 155 milyon TL olarak onaylandı.

Geçen ay Küseyder Başkanı Nevzat Çoban'a hemşehrilik beratı veren Emet Belediye Meclisi bu oturumda da Emet Türküsünü besteleyen Öncül Günyeli, Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği Başkanı Emel Uğur ve 2015-2023 yılları arasından ilçede başhekimlik yapan ve geçen haftada görevinden istifa eden, yeni hastane kurucu Başhekimi olan Uzm. Dr. Rukiye Kara'ya hemşerilik beratı verme kararı meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısında ayrıca hafta sonunda elim bir olayda hayatını kaybeden Hamam Mahallesi muhtarı Harun Kara'nın ismi 3. Etap TOKİ konutları mevkiinde bulunan parka verilmesine oy birliği ile karar verildi. - KÜTAHYA