Emekliye 8.077 TL seyyanen zam beklentisi! 4A-4B'linin en düşük 15.577 lira maaş hesabı

Yaklaşık 15.3 milyon emekliyi heyecanlandıran iddia! Meclis tatile girmeden önce memurlara seyyanen 8.077 lira zam yapılmıştı. Emekliler ise beklediği zammı alamadı. Yapılan artışla en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya ulaşmıştı. Geçim sıkıntısı yaşayan emekliler yeni bir artış bekliyor. Gözler Ekim ayına çevrilirken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da emekliye 8.077 lira zam beklentisini yorumladı.

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine 8.077 TL seyyanen zam iddiası gündeme oturdu. En düşük emekli maaşının 15.577 liraya ulaşması bekleniyor. Sosyal Güvenli Uzmanı Özgür Erdursun, ekim ayında emeklilere yapılması beklenen zam ile ilgili son beklentiyi paylaştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı 7 bin 500 liraya yükseltilmiş ve beklentileri karşılamamıştı. Temmuz ayında yapılan zamdan memnun olmayan emeklilerin talebi 'iyileştirme' oldu.

Seyyanen zam, prim maaş dengesizliğinin giderilmesi ve en düşük emekli maaşının yükseltilmesi beklentiler arasında bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çorum'da bir emekliyle yaptığı sohbette "Çok rahat olun, lütfen. Cumhurbaşkanımız talimat verdi bize. Çalışıyoruz. Söz verdik. Meclis açılır açılmaz, inşallah…" sözlerini kullandı. Bu sözlerin ardından gözler Meclis'in açılışına çevrildi. TBMM ekim ayına kadar tatile girmişti.

8.077 TL SEYYANEN ZAM BEKLENİYOR

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda zamla ilgili beklentileri ve gelişmeleri değerlendirdi.

Erdursun'a göre en düşük maaşı beklentisi 10.000 TL'ydi. Ekim'de en düşük emekli aylığı 10.000 TL'ye tamamlanırsa bu ücret enflasyon ortamında düşük kalabilir. SGK Uzmanı Erdursun, memura verilen 8.077 TL seyyanen zammın tüm emeklilere yansıtılması yönünde olduğunu beklenti olduğunu belirtti.

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EN DÜŞÜK MAAŞ 15 BİN TL'Yİ GEÇEBİLİR

Emekliye seyyanen zam beklentisi gerçek olursa en düşük emekli maaşı 15 bin 577 liraya ulaşacak. Prim ve maaş dengesizliğinin giderilmesiyle daha fazla prim ödeyenle tabandan emekli olanlar arasında fark oluşacak.

MEMURLARA YENİ ZAM TEKLİFİ SUNULDU

Emeklilere her yıl enflasyon oranı doğrultusunda Ocak ve Temmuz dönemlerinde zam yapılıyor. Son dönemlerde bu zamma refah payı ekleniyor ve alınacak ücret belli oluyor.

Memur zammında ise 6 aylık enflasyona ilave olarak toplu sözleşme zammı ekleniyor. 2024-2025 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde hükümetin memurlara yaptığı zam teklifi belli olmuştu. 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 14, ikinci 6 ayında yüzde 9. 2025 içinse ilk 6 ayda yüzde 6, ikinci 6 ayda yüzde 5 zam teklif edilmişti.

Toplu sözleşmede 2. zam teklifinin detayları da ortaya çıktı. 17 Ağustos'ta yapılan ikinci teklife göre, 2024'ün ilk altı ayı için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 oldu. Böylece 2024 ocak ayında yüzde 43'ü bulan artış öngörülüyor.