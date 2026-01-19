Haberler

Emeklinin beklediği kulis! "Duyum aldım" deyip tarih bile verdi

Emeklinin beklediği kulis! 'Duyum aldım' deyip tarih bile verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

En düşük emekli aylığı 20 bin liraya çıkarılırken, Ankara kulislerinde emeklileri memnun edecek seyyanen zam ve yüksek oranlı artışların 2026'nın ikinci yarısında gündeme gelebileceği konuşuluyor.

  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026'nın ilk yarısı için yüzde 12,19 zam aldı.
  • En düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildi.
  • Ankara kulislerinde emekliler için 2026'nın ikinci yarısından itibaren yeni adımlar bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon oranı doğrultusunda 2026'nın ilk yarısı için yüzde 12,19 zam aldı. En düşük emekli aylığına daha yüksek artış yapılması amacıyla hazırlanan yasal düzenleme ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

ARTIŞ YETERSİZ BULUNDU

16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığına yüzde 18,4 oranında artış yapılarak 20 bin liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı. AK Parti tarafından Meclis'e sunulan düzenleme, komisyondan geçerken yeni tutar kamuoyunda tartışma yarattı. Bazı kesimler artışı yetersiz buldu.

ANKARA KULİSLERİNDE YENİ ZAM SİNYALİ

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, köşe yazısında iktidar kulislerinden edindiği bilgileri paylaştı. Atik, emeklilerin yaşadığı sıkıntıların Cumhur İttifakı'nın gündeminde olduğunu belirterek, "Seçime birkaç ay kala yapılacak bir artışın yeterli olmayacağı, emeklinin iyileşmeyi daha erken görmesi gerektiği" görüşünün AK Parti kurmaylarında hâkim olduğunu yazdı.

"2026'NIN İKİNCİ YARISINDA ADIMLAR GELEBİLİR"

Atik, Ankara kulislerinde emeklileri memnun edecek adımların 2026'nın ikinci yarısından itibaren atılmasının beklendiğini ifade etti. Bu adımlar arasında seyyanen zam ve yüksek oranlı maaş artışlarının yer aldığı, bayram ikramiyelerinin ise 5 bin liraya çıkarılmasının konuşulduğu aktarıldı.

BAHÇELİ'DEN "SEFALET ÜCRETİ" ÇIKIŞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de geçtiğimiz hafta yaptığı grup konuşmasında emeklilere dikkat çekerek, "Onları sefalet ücretine mahkûm edemeyiz, insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşımalıyız" ifadelerini kullanmış ve en düşük maaş alan emekliler için gereken adımların atılması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu

Eleştirilerin odağındaki isme milyonluk harcama kalemleri soruldu
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıAlim Karaca:

Boş laf başka hiç bir şey değil

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamdi Şahin :

En düşük alan, en düşük alan nedir bu haksızlık kardeşim, yüksek alan yüksek pirim ödemiş kişiler, en düşük alana verildiğinde yüksek pirim ödeyen cezalandırılmış olmuyormu, bu saçma zihniyete bir son verilsin artık

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

2026 yılının ikinci yarısına kadar ölmez , sağ kalırsak seyyanen zammı da görürüz belki. Bakalım kaç para takdir edilecek...

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmmi:

Duyum almış, almaz ol

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

kolpa

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

Kante transferinden neden kriz çıktığı belli oldu
Galibiyet böyle geldi! Maça damga vuran görüntü

Maça damga vuran görüntü
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Araplar Burak Özçivit'i kara listeye aldı

Araplar Burak'ı kara listeye aldı
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

Kante transferinden neden kriz çıktığı belli oldu
Galibiyet böyle geldi! Maça damga vuran görüntü

Maça damga vuran görüntü