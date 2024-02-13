Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Masada 3 farklı senaryo var

Memurlar ile SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranının yüzde 49,25'e yükselmesiyle birlikte en düşük emekli aylığı da 7.500 liradan 10 bin liraya çıktı. Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından şimdi gözler bayram ikramiyelerine yapılacak zamma çevrildi.

BAKAN IŞIKHAN: ADIMLARI ATMAYA HAZIRIZ

2024 yılının Emekliler Yılı' olarak ilan edilmesi ve yerel seçimlerin de etkisiyle kulislerde ikramiyelere zam yapılacağı konuşulurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan da geçtiğimiz günlerde sinyali verdi. Açıklamalarında Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız" dedi.

TORBA YASAYA EKLENECEK

Bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen 8. Yargı Paketi ile birlikte çalışma hayatını ilgilendiren düzenlemelerin yer aldığı torba yasa görüşülecek. Kanal D Ana Haber'de yayınlanan habere göre, emekli ikramiyesine artış sağlayacak düzenleme bu torba yasaya eklenecek. Düzenlemenin mart ayı içerisinde yasalaştırılması bekleniyor.

MASADA 3 FARKLI ZAM SENARYOSU VAR

Yılda iki kez alınan bayram ikramiyelerine yapılacak zam artışının yüzde 50 ile yüzde 150 arasında olması bekleniyor. Masada ise 3 farklı senaryonun olduğu ifade ediliyor. Şu anda ikramiyenin net 2 bin lira olarak uygulandığından yola çıkarak yapılan hesaplamalara ve bu senaryolara göre emekli ikramiyesi hesaplaması şöyle hesaplanıyor: