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Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Masada 3 farklı senaryo var

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Emeklilerin gözü Meclis'ten çıkacak olan bayram ikramiyesi zammında. Masada olası 3 senaryo var. Yapılan hesaplamalara göre; yüzde 50 zam gelirse 3 bin, yüzde 100 zam gelirse 4 bin, yüzde 150 zam gelirse 5 bin lira olacak.

Memurlar ile SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranının yüzde 49,25'e yükselmesiyle birlikte en düşük emekli aylığı da 7.500 liradan 10 bin liraya çıktı. Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından şimdi gözler bayram ikramiyelerine yapılacak zamma çevrildi.

BAKAN IŞIKHAN: ADIMLARI ATMAYA HAZIRIZ

2024 yılının Emekliler Yılı' olarak ilan edilmesi ve yerel seçimlerin de etkisiyle kulislerde ikramiyelere zam yapılacağı konuşulurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan da geçtiğimiz günlerde sinyali verdi. Açıklamalarında Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız" dedi.

TORBA YASAYA EKLENECEK

Bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen 8. Yargı Paketi ile birlikte çalışma hayatını ilgilendiren düzenlemelerin yer aldığı torba yasa görüşülecek. Kanal D Ana Haber'de yayınlanan habere göre, emekli ikramiyesine artış sağlayacak düzenleme bu torba yasaya eklenecek. Düzenlemenin mart ayı içerisinde yasalaştırılması bekleniyor.

MASADA 3 FARKLI ZAM SENARYOSU VAR

Yılda iki kez alınan bayram ikramiyelerine yapılacak zam artışının yüzde 50 ile yüzde 150 arasında olması bekleniyor. Masada ise 3 farklı senaryonun olduğu ifade ediliyor. Şu anda ikramiyenin net 2 bin lira olarak uygulandığından yola çıkarak yapılan hesaplamalara ve bu senaryolara göre emekli ikramiyesi hesaplaması şöyle hesaplanıyor:

  • Yüzde 50'lik bir zam alınırsa 3 bin
  • Yüzde 100'lük bir zamda 4 bin
  • Yüzde 150'lik bir zamda 5 bin lira
Haberler.com / İsmail Elal - Ekonomi

Finans Yaşam Ekonomi Haberler

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Yorumlar (13)

haksız mıyım:

erdoğandan Allah razı olsun. ak partiden önce, koalisyon hükümetleri zamanında emekli ikramiyesi HİÇ YOKTUUUU.

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Osman Kol:

Şimdi maaş 10 bin ozaman 1.5 asgari ücretli yani 25 bin maaş vardi

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Mehmet Vatandaş:

Zamlara gel zamlara, Motorine bu gün 2 lira 56 kuruş zam geldi ve fiyatı 45 lirayı aştı cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir olay:))

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haksız mıyım:

ecevit koalisyonunda, bir gecede dolar yüzde elli değer kazandı. biz neyin ne olduğunu biliyoruz. öncekilerin vaadi olan iki anahtar sahibi yapmayı bu iktidar başardı. herkeste ev araba var neredeyse. doğalgaz, hizmetler vs. cabası. mazot 45 se bir işçinin kazancı da 50/60 bini geçti. bunu da görün

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meko:

Haksız mıyım kardeş ikramiye isteyen yok ak dönem öncesi millet refah içinde yaşıyordu sen alışmışsin 5 liralık plastik terlik ile dolaşmaya Eti dizilerde filmlerde görursun hayatında sinemaya gitmezsin,tatil nedir bilmezsin oturup restaurantta çocuklarınla yemek yiyemezsin istiyorsun ki herkes senin gibi yaşasın onun için boş boş yorum yapma

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haksız mıyım:

meko ya... zaten kimliklerimiz belli olmadığı için söylememde sakınca yok inşallah. senin o sinema restoran falan dediğine ödediğin paranın fazlasını ben sadaka olarak veriyorum fakir kardeşlerime.hem de vallahi. cenabı Allah kabul buyursun. siz hayatı, sinema, tiyatro sanabilirsiniz ama biz ahiret tarlası olarak görüyoruz.

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haksız mıyım:

erdoğandan Allah razı olsun. cumhuriyet tarihinde erdoğan hükümetinden başka hiç kimse emekliye ikramiye vermedi. cehp hep sallar, boş konuşur. erdoğan icraat yapar.

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Bilirkişi:

Asgari ücret 1600 iken 1000 TL ikramiye vardı. Şimdi aynı oran olsa 10.000 olması lazım, bilerek fakirleştirildiğimiz için olmayacak.

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faruk merttürk:

Cek cak

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Dadaş Erzurumlu:

Ben emekli bir vatandaş olarak ikramiye değil gecinebilecek maaş istiyorum. Birikim değil bakın gecinilebilecek maaş. İstanbul belediye başkan adayı Murat kurum dahi bu maaşın yetmeyeceği kanaatindeki seçim vaadi olarak 2.500 lira yardım veriyor. Açlık sınırı altında maaş veren hükümet belediyeleri haketmiyor. Ben oy vermem ailemden çevremden oy çıkmaz. Emekli oy moy vermez.

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