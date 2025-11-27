Haberler

"Emeklilik kalksın" diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan

'Emeklilik kalksın' diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan
Güncelleme:
"Emeklilik kalksın" diyen bir kişinin sosyal medyada paylaştığı video dikkat çekti. Vatandaş, bu önerisini, "Bedava mı çalıştı? Maaş aldı zaten. Bir daha emekli parası niye vereyim?" sözleriyle savundu.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, emeklilik sistemi üzerine alışılmışın dışında bir tartışma başlattı. Bir vatandaş, çektiği videoda açıkça "Emeklilik kalksın" önerisini dile getirdi. Bu radikal öneri kısa sürede binlerce etkileşim alarak gündem oldu.

"BİR DAHA EMEKLİ PARASI NİYE VEREYİM?"

Vatandaş, bu görüşünü, "Bedava mı çalıştı? Maaş aldı zaten. Bir daha emekli parası niye vereyim?" sözleriyle savundu. Video sosyal medyada gündem oldu.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHeisenberg:

şimdi bu elemanın oyu ile benimki bir mi ?

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Bu tam bir Ir cahil emekli maaşını devlet veriyor zannediyor zavalli kuş yıllarca çalışılır kazancının bir kısmını sgk kestigi için maas aliyor insanalar yani o para yine çalışanın parasi devletin birsey verdigi yok iktidarlar sgk da biriken paraları ic ettigi icin çocuk harçlığı gibi ücret alıyor emekliler yani yine hakkını alamiyor yani bu alışverişte emekli zararda memlekette bu kafalarda mevcut iste7

