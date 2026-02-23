Haberler

Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı

Milyonlarca çalışanın emekli hayatını değiştirecek statü değişikliği, sessiz sedasız uygulamaya alınıyor. Buna göre 2008 sonrası sigortalılar için "son 7 yıl" avantajı kaldırıldı; emeklilik statüsü artık son 1.260 güne göre değil, tüm çalışma hayatındaki ağırlıklı sigorta koluna göre belirlenecek. "Altın dokunuş" olarak adlandırılan ve emeklilik süresini kısaltan uygulama böylece tarih olmuş olacak.

  • 2008 sonrası ilk kez sigortalı olanlar için emeklilik statüsü, son yıllara göre değil tüm çalışma hayatına göre belirleniyor.
  • 2008 öncesi sigorta girişi bulunanlar için 'son 7 yıl' kuralı uygulanmaya devam ediyor.
  • Yeni sistemde, çalışma hayatının çoğunluğunu Bağ-Kur'lu geçiren bir kişi, son yıllarda SSK'lı çalışsa bile emeklilik şartlarını Bağ-Kur'a göre tamamlamak zorunda.

Sosyal güvenlik sisteminde uzun yıllardır uygulanan ve çalışanlara statü değiştirerek daha avantajlı emekli olma imkânı tanıyan "son 7 yıl" kuralı, 2008 sonrası sigortalılar için geçerliliğini yitirdi. Yeni düzenlemede emeklilik statüsü son yıllara göre değil, tüm çalışma hayatına göre belirleniyor.

VATANDAŞLAR EMEKLİLİĞE KISA SÜRE KALA STATÜ DEĞİŞTİRİYORLARDI

SGK çatısı altında SSK (4/1-a), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı birleşmiş olsa da emeklilik şartları statülere göre değişmeye devam ediyor. Özellikle prim gün sayısı açısından SSK, Bağ-Kur'a kıyasla yaklaşık 1.800 ila 2.000 gün daha az prim gerektirdiği için çalışanlar açısından daha avantajlı görülüyor. Bu nedenle geçmişte birçok sigortalı, emekliliğe kısa süre kala statü değiştirerek daha düşük primle emekli olma yolunu tercih ediyordu.

2008 ÖNCESİ SİGORTALILAR İÇİN HAK DEVAM EDİYOR

2008 yılındaki SGK reformundan önce sigorta girişi bulunanlar için "son 7 yıl" kuralı uygulanmaya devam ediyor. Buna göre son 2.520 gün içinde en fazla hangi statüde (en az 1.260 gün) prim ödendiyse, emeklilik o statüye göre hesaplanıyor. Örneğin uzun yıllar Bağ-Kur'lu olarak çalışan bir kişi, emekliliğine son 3,5 yıl kala SSK'lı çalışırsa, gerekli şartları sağlaması halinde SSK'dan emekli olabiliyor.

YENİ SİSTEMDE TÜM ÇALIŞMA HAYATI ESAS ALINIYOR

SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın Türkiye gazetesindeki köşesine taşıdığı bilgilere göre; ekim 2008 ve sonrasında ilk kez sigortalı olanlar için ise bu uygulama kaldırıldı. Yeni sistemde emeklilik statüsü belirlenirken son yıllar değil, tüm çalışma süresi dikkate alınıyor.

Bu kapsamda çalışma hayatının büyük bölümünü Bağ-Kur'lu geçiren bir kişi, son yıllarda SSK'lı çalışsa bile çoğunluk Bağ-Kur'da olduğu için emeklilik şartlarını Bağ-Kur'a göre tamamlamak zorunda kalacak. Bu da 9.000 prim günü şartının devreye girmesi anlamına geliyor.

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıkeremcan efendiler:

adamlar kimse emekli olmasın diye ugrasıyo

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

evet bağkurlu sayın seyirciler Türkiye yüzyılında verdiniz yetkiyi gördünüz etkiyi ufakta olsa sizede güzel zarif bir dokunuş yaptılar bu konuda ne hissediyorsunuz acaba çok merak ediyorum hayırlı uğurlu bağkurlu olsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

