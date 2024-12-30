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Emeklilik Başvurusu İçin Son Günler! 2024'te Emekli Olan Daha Yüksek Maaş Alacak

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Emeklilik başvuru süreci için son günler yaklaşıyor. 2024 yılında emekli olacak olanlar için daha yüksek maaş imkanı sunulacak. Bu önemli fırsattan yararlanmak isteyenlerin başvurularını tamamlaması gerekiyor.

Emeklilik başvurusu için son günler! 2024'te emekli olan daha yüksek maaş alacak

2024 yılında emekli olanlar, 2025 yılına göre daha yüksek maaş alacak. Bu farkın yüzde 30 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Daha yüksek maaş almak isteyen emekli adaylarının, başvurularını yapmaları için ise kısa bir süre kaldı. İşte 2024-2025 yılı maaş farkında son durum...

2024 yılında emekli olanlar, 2025 yılına göre daha yüksek maaş alacak.

Maaş farkının yüzde 30 civarında olması bekleniyor.

EMEKLİLİK BAŞVURUSU İÇİN SON GÜNLER

Daha yüksek maaş almak isteyen emekli adaylarının, başvurularını yapması için kısa bir süre kaldı.

Özel sektörde çalışanlar ile maaşını ayın 1'inde alan kamu işçilerinin 31 Aralık'a kadar emeklilik için dilekçelerini vermesi gerekiyor.

Kamuda her ayın 14'ünde aylığını alan işçiler de 14 Ocak'a kadar emeklilik dilekçelerini verdikleri takdirde 2024 emeklisi sayılıyorlar.

KAÇ KİŞİ ETKİLENİYOR?

2024-2025 yılı emekli maaş farkından yaklaşık 300 bin kişinin etkileneceği öngörülüyor.

FARK 2031'DE KAPANACAK

Türk-İş, emekli aylıklarındaki farkların 2031 yılında kapanacağını açıklamıştı.

Sendikaların hesaplamalarına göre 9900 gün prim ödemesi olan bir işçinin emekli maaşları şu şekilde olacak:

Enflasyon yüzde 45 ve büyüme oranı yüzde 3,5 olması halinde

2024 emekli maaşı: 51 bin 832 lira

2025 emekli maaşı: 38 bin 274 lira

MAAŞ FARKI NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Emekli aylıklarındaki fark enflasyon ve büyüme hızından kaynaklanıyor.

2024 yılında emekli olacakların aylık hesaplaması; 2023 yılındaki yüzde 4,5'lik büyüme ve yüzde 64,77'lik enflasyona göre yapılacak.

Ocak ayında emeklilere yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. 2024 yılında emeklilere kümülatif zam oranı yüzde 86,16 oldu.

2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 45, büyüme ise yüzde 3,5 olarak tahmin ediliyor.

Söz konusu rakamlar dikkate alındığında 2024 yılı güncelleme katsayısı 1,8616 olarak hesaplanırken, 2025 yılında katsayının 1,4605 civarında bekleniyor.

Emeklilik Başvurusu İçin Son Günler! 2024'te Emekli Olan Daha Yüksek Maaş Alacak
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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