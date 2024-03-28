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Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor! Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor

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Kamu bankalarının emekliler için promosyon tutarı netleşti. 8 bin ile 12 bin lira arasında değişen tutarlarda promosyon alabilmek için başvurular devam ediyor. İşlemleri tamamlanan emeklilere ödemeler bugün yapılmaya başlanacak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Promosyonlar için başvuru, bankalardan ya da e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Bankalar emekliye promosyon için 3 yıl taahhüt istiyor. Daha avantajlı bir teklif olması durumunda banka değişikliği yapmak mümkün. Birden fazla emekli maaşı alanlar ayrı ayrı promosyon başvurusu yapabilecek.

"BANKA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİYOR"

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş merak edilenleri yanıtladı; "Hali hazırda promosyon alanlar da daha yüksek promosyon olması halinde önceki bankadan aldıkları promosyonu başka bankaya taşıyabilirler. Başka bankaya taşıma açısından herhangi bir cezai sorumluluk yoktur. Sadece almış oldukları promosyonun kullanılan döneme ait olan kısmı mahsup edildikten sonra kullanmadıkları kısmı bankaya iade etmeleri yeterlidir."

Karakaş, "Emekli maaşları dosya bazında alınmaktadır örneğin eşten dolayı dul maaşı alanlar dul maaşından dolayı bir promosyon alabilirler. Kendileri de emekliyse kendi hesaplarından da ayrıca promosyon almaları mümkündür" dedi.

16 MİLYON KİŞİ KAPSAMDA

Dul yetim aylığı alan hak sahiplerine de en az 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Banka promosyon düzenlemesinde yaklaşık 16 milyon kişi kapsamda bulunuyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (13)

erkan yüksel:

kardesım bırakın bos yapmayı ne promosyonu ne parası..alan aldı maasını tasıyan tasıdı..kaldıkı bu parayı banka verıyor ..yenı bır hızmet gıbı yedırmeyın ınsanlara

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Banu Boran:

Hakkaten ya çok güldüm. Aklımızla dalga geçiliyor.

yanıt31
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Kısmet Uslukılıç:

Emekliyi hala kandırma peşindeler promosyon 3 yılda bir veriliyor resmen dalga geçiyorlar insanları aldatmayın 2008 tarihinden beri gasp edilen haklarını verin 25-30 yıl prim yatırmış emekli insanca yaşamak istiyor 10 bin tl ile geçinebilen varsa herkes 10 bin tl alsın emekliyi sefalete sürüklediniz

138
9
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Yasin AYDIN:

Yeniden Refah emekli maaşını asgari ücret gibi verecek oyum yeniden refaha

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ARSLANOĞLU Hakan:

22 yıl önce Türkiye'yi Avrupa birliğine sokacağız dediler, Milleti Halk ekmek, ucuz et kuyruğuna soktular.

94
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Ali Tokgönül:

Boncuk bulduklarını zannediyorlar . Bu promosyonu devlet bankaları çok az veriyordu şimdi bir miktar yukarı çektiler hepsi bu . Bunu da millete müjde imiş gibi veriyorlar . Peki yiyenler var mı ? Hem de hatırı sayılır derecede fazla .

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3
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Gökhan Eker:

milleti kandırmayın yazık günah promasyon 3 yılda bir veriliyor alan aldı zaten. Bankalar emekliye para verecekmiş gibi kandırmayın milleti. Kimse 1 lira para almayacak aldığınızı aldınız zaten. Boğazınıza kadar da borca battınız bankalardan. Paramı taşıyacam dediğinde sen önce içerdeki kredini kapat diyor banka. Kredin yoksa bile taşıdığında 1 lira para alamayacaksın zaten almışın promasyonunu diyor.

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ismail turbil:

16 milyon emeklinin 3-5 bini bekliyordur bunu , emeklilerin hiçbiri sanki promosyondan faydalanmıyormuş gibi müjde ve haber yapmayın.

32
1
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Babacan yalçın:

Ne büyük bür lütuf

27
1
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Salih Kandıralı:

Emeklinin safsalak olduğunu niye iyice milletin gözüne sokuyorsunuz?

12
1
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