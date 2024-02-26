Emeklilerin promosyon başvuruları 29 Şubat'ta sona eriyor

Bankaların emekli müşterilerine sunduğu promosyon başvuruları 29 Şubat'ta sona erecek. 10 bin ila 15 bin TL arasında alınabilecek promosyon ödemeleri için araştırma halinde olan emekliler süreci yakından takip ediyor. Başvurular için bankalardan ve e-Devlet üzerinden işlem yapmak mümkün.