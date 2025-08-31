Emeklinin gözü promosyonda! Bankalar yarın resmen duyuracak

Özel ve kamu bankaları, emeklilere yönelik promosyon rekabetini sürdürüyor. 1 Eylül Pazartesi'den itibaren bankalar yeni promosyon tutarlarını açıklayacak. Belirlenecek rakamların, Ocak 2026'da yapılacak emekli maaş zammından da etkileneceği ifade ediliyor.

35 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLİR

Şu anda bankalar, emeklilerin maaş aralıklarına göre 6 bin 500 TL ile 27 bin TL arasında promosyon ödüyor. Ancak 1 Eylül'den itibaren bu tutarların 10 bin TL ile 35 bin TL arasında değişmesi bekleniyor.

2017 YILINDAN BERİ KESİNTİSİZ UYGULANIYOR

Emekliler ve çalışanlar için önemli bir kazanım olan banka promosyonları, 2017 yılından bu yana kesintisiz şekilde uygulanıyor. Temmuz 2025'te SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67 oranında zam yapılmış, bankalar da bu artışı dikkate alarak 31 Ağustos 2025'e kadar geçerli promosyon tutarlarını açıklamıştı.

OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25-29 aralığında. Buna göre emeklilerin Ocak 2026'da yüzde 7,14 ile yüzde 10,57 arasında enflasyon farkı alması bekleniyor. Hükümetin ek zam konusunda yapacağı görüşmelerin de promosyon miktarlarına yansıması öngörülüyor.