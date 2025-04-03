Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti

Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti
Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var

Ünlü oyuncu dahil çok sayıda kişiye 'boykot' gözaltısı
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almadı

Ekonomik savaş başlatan Trump'ın listesinde yer almayan tek ülke
Memur ve emeklilerin zam oranı değişti

Memur ve emeklilerin zam oranı değişti

Emeklilerin bayram ikramiyesi fark ödemeleri başladı

Emeklilerin bayram ikramiyesi fark ödemeleri başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emeklilerin bayram ikramiyesi fark ödemeleri başladı. Emeklilerin bayram ikramiyelerindeki 1000 liralık fark ödemeleri bugünden itibaren yapılıyor. Bağ-Kur kapsamında aylık alanlar yarın, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 5 Nisan'da fark ödemelerini alabilecek.

Emeklilerin bayram ikramiyelerinde fark ödemelerinin tarihi belli oldu. 1000 liralık fark ödemeleri bugünden itibaren hesaplara geçmeye başladı. SSK kapsamında aylık alanlar için aylık ödeme günü 17-21 arasında olanların fark ödemeleri bugün hesaplarına yatırılıyor. Ödeme günü 22-26 arasında olanlar yarın fark ödemelerini alabilecek.

Öte yandan Bağ-Kur kapsamında aylık alanlar yarın, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 5 Nisan tarihinde fark ödemelerini alabilecek. Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin 3 bin liralık kısmının ödemeleri bayram öncesinde tamamlandı. Toplamda 16,5 milyon emekliye bu kapsamda ödeme gerçekleştirildi.

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! ReklamReklamdır
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.