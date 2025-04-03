Emeklilerin bayram ikramiyesi fark ödemeleri başladı

Emeklilerin bayram ikramiyelerinde fark ödemelerinin tarihi belli oldu. 1000 liralık fark ödemeleri bugünden itibaren hesaplara geçmeye başladı. SSK kapsamında aylık alanlar için aylık ödeme günü 17-21 arasında olanların fark ödemeleri bugün hesaplarına yatırılıyor. Ödeme günü 22-26 arasında olanlar yarın fark ödemelerini alabilecek.

Öte yandan Bağ-Kur kapsamında aylık alanlar yarın, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 5 Nisan tarihinde fark ödemelerini alabilecek. Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin 3 bin liralık kısmının ödemeleri bayram öncesinde tamamlandı. Toplamda 16,5 milyon emekliye bu kapsamda ödeme gerçekleştirildi.