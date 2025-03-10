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Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor! Kabinenin bir numaralı gündemi

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, Terörsüz Türkiye meselesinde gelinen son durumun ve 3 bin lira olan emekli bayram ikramiyesinde yapılması düşünülen zammın masaya yatırılması bekleniyor. 4 bin lira olması düşünülen emekli bayram ikramiyesinin toplantı sonrası ilan edilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Gündemde öne çıkan başlıklar arasında emekli bayram ikramiyesinin artırılması, terörsüz Türkiye süreci, başıboş sokak hayvanları sorunu, fahiş fiyat denetimleri ve dış politikadaki gelişmeler bulunuyor.

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ

Ramazan ve Kurban bayramlarında yılda iki kez ödenen ve şu anda 3 bin lira olan emekli ikramiyesinin 4 bin liraya artırılması bekleniyor. İkramiyenin 4 bin liraya çıkarılması halinde, her iki bayram için emeklilere toplamda 8 bin lira ödenmesi planlanıyor. Bu artışın maliyeti yaklaşık 134,5 milyar lira olacak. Düzenlemenin, bugün açıklanacak ve TBMM'ye sunulacak 14 maddelik torba teklifin içinde yer alması bekleniyor.

16 MİLYON EMEKLİ FAYDALANACAK

Düzenlemeden yaklaşık 16 milyon emekli faydalanacak. Bayram öncesi hesaplara yatacak ikramiyelerin 28 Mart'a kadar ödenmesi bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Geçtiğimiz günlerde İmralı'dan gelen silah bırakma çağrısı ve Kandil'in bu çağrıya olumlu yaklaşımı doğrultusunda, terör örgütünün nasıl silah bırakacağı ve sürecin nasıl yönetileceği kabinede tartışılacak.

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU

Konya'da 2 yaşındaki bir çocuğun başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, yerel yönetimlerin sorumlulukları ve alınacak önlemler kabinenin gündeminde olacak.

FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİ

Ramazan ayı öncesinde piyasada yürütülen fahiş fiyat denetimlerine ilişkin Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sunulacak raporlar değerlendirilecek.

DIŞ POLİTİKA

Suriye'deki çatışmalar, Gazze'deki ateşkes ve Ukrayna-Rusya barış sürecindeki Türkiye'nin rolü gibi dış politika konuları da toplantıda ele alınacak.

Ayrıca, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 10'uncu yargı paketi taslağının da toplantının gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması planlanıyor.

Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor! Kabinenin bir numaralı gündemi
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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