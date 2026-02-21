Haberler

Emeklilere bayram ikramiyesi sürprizi! '17 bin TL olsun' diyerek Meclis'e sunuldu
Güncelleme:
Ramazan bayramında emeklilerin ne kadar ikramiye alacağı uzun süredir merak konusu. Milyonlarca emekli açıklanacak tutarı beklerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bayram öncesi ödenecek ikramiyelere ilişkin hazırlanan yasa teklifi Meclis'e sunuldu. İşte detaylar...

  • Yeni Yol Grubu, emeklilere bayram ikramiyesinin 17 bin TL'ye yükseltilmesini öngören bir kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
  • Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, ikramiyelerin 17 bin liraya çıkarılmasını talep etti.
  • Selçuk Özdağ, kanun teklifine iktidar ve muhalefet partilerinden destek istedi.

Türkiye'de milyonlarca emekli, ramazan bayramında ikramiyelerin ne kadar olacağını merak ediyor. Hükümetin konuya dair çalışmaları sürerken, emeklileri sevindirecek rakam geldi. Yeni Yol Grubu, bayram ikramiyesinin artırılmasına yönelik kanun teklifini hazırlayarak TBMM Başkanlığı'na iletti.

TEKLİFE DESTEK İSTENDİ

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, ikramiyelerin 17 bin liraya yükseltilmesini talep ettiklerini açıkladı. Özdağ, hem iktidar hem de muhalefet partilerine çağrıda bulunarak tekliflerine destek istedi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özdağ, TBMM Genel Kurulu'nda bayram ikramiyelerinin 17 bin TL'ye çıkarılması gerektiğini daha önce gündeme getirdiğini hatırlatarak, bu doğrultuda hazırladıkları kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını belirtti ve tüm partilerden destek beklediklerini ifade etti.

