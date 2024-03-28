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Emeklilere 8-12 bin liralık promosyon ödemesine özel bankalar da dahil oldu

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SGK, 8 bin ila 12 bin lira arasındaki emekli promosyonu ödemeleri için aralarında özel bankaların da yer aldığı 19 banka ile protokol imzalandığını bildirdi.

ÖZEL BANKALAR DA PROMOSYON VERECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21 Mart'taki Kayseri mitinginde sarf ettiği "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi." sözleri sonrası özel bankalar da promosyon programına katıldı. SGK'dan yapılan açıklamada, "Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bu kapsamda ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Emeklilere 8-12 bin liralık promosyon ödemesine özel bankalar da dahil oldu

"BELİRLENEN TUTARLAR ASGARİ SEVİYEDE"

Açıklamanın devamında, "Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir." denildi.

SGK, protokol imzaladıkları bankaların listesini de paylaştı:

1. Akbank T.A.Ş.

2. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

3. Denizbank A.Ş.

4. Fibabanka A.Ş.

5. ING Bank A.Ş.

6. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

7. Odea Bank A.Ş.

8. QNB Finansbank A.Ş.

9. Şekerbank T.A.Ş.

10. C. Ziraat Bankası A.Ş.

11. Turkish Bank A.Ş.

12. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

13. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

14. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

15. Türkiye Halk Bankası A.Ş.

16. Türkiye İş Bankası A.Ş.

17. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

18. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

19. Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

21 Mart'ta AK Parti Kayseri mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli promosyonlarına ilişkin, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." demişti.

Emeklilere 8-12 bin liralık promosyon ödemesine özel bankalar da dahil oldu

ÖLÜM AYLIĞI ALANLARA DA PROMOSYON ÖDENECEK

Öte yandan 25 Mart'ta SGK, ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon ödeneceğini duyurmuştu.

SGK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri, kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak, 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bunun dışında, SGK'den ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir."

Açıklamada, belirlenen tutarların asgari seviyede olduğu, bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekleri, diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçlarının da ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.

Haberler.com / Emre İliksiz - Ekonomi

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Yorumlar (7)

ATAKAN TÜRKOĞLU:

tek umudumuz promosyon oldu , emekli perişan y2zıklar olsun

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Erhan Sarac:

Daha kötü olsunlar acımıyorum bu emekliye

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Zafer Gönç:

Emeklinin maaşı ve promosyonu aynı yılan hikayesine döndü Allah yardımcısı olsun ..!

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Mustafa Güneş:

Özel bankalar onbin lira promosyon geçen yıl vermişti yahu.Hayret babamdan kalan evi bana biz verdik diye daha müjdelemedi müjdecimiz.

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Erhan Sarac:

Emekliler az kaldı reis size temmuzda zam verecek az dişinizi sıkın , temmuz da zaten yasal zamı veriyor ama bunu bile anlamıyor bunlar ki promosyonu anlatsan hiç anlamaz ,

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Okhan Kıyak:

ptt neden dahil olmuyor milyonlarca emekli bu kurum üzerinden maaşını alıyor

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Ali Damcı:

14.700MAAS 8 PROMASYONLA BASIMI BAGLADI ZIRAAT BANKASI MALESEF

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