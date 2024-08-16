İstanbul'da Darülaceze Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen emekliler, İstanbul'un tarihi yerlerini gezdi. Yurdun dört bir yanından İstanbul'a gelen emekliler etkinlik kapsamında Yerebatan Sarnıcı'nı, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının 'Emekliler Yılı' ilan edilmesinin ardından, emekliler için sosyal aktiviteleri de kapsayan etkinlikler düzenledi. Etkinlikler kapsamında yurdun dört bir yanından 300'ü aşkın emekli İstanbul'a getirildi ve Darülaceze Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edildi. Yine etkinlik kapsamında Boğaz turu gibi etkinliklere katılan emekliler etkinliğin son gününde de İstanbul'un tarihi yerleri, Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'ni gezdi.

SGK İstanbul İl Müdürü Harun Sertbaş, "2024 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından 'Emekliler Yılı' olarak ilan edilmişti. Buradan harekete geçerek gezi etkinliği düzenledik. Bu kapsamda emeklilerin İstanbul'un tarihi ve kültürel yerlerini görmelerini istedik. Koordinasyon faaliyetleri sonucu varılan mutabakat ile Darülaceze Kız Öğrenci Yurdu 1 ay boyunca emeklilerimize tahsis edildi. Emeklilerimizi 5 devre halinde ağırladık. 300'ü aşkın emeklimiz bizimle etkinliklere katıldı. Sabah kahvaltısını ve akşam yemeğini ücretsiz karşıladık. Etkinliklerimiz kapsamında İstanbul'un kültürel yerlerini gezi programımıza dahil ettik ve gezdik. Gezi programımız boğaz turuyla devam etti. Programımızın son günü ise İstanbul'un tarihi yerlerini, Ayasofya Camii'ni ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret ettik. Çok güzel bir gezi programı oldu" dedi.

Alanya'dan eşiyle birlikte etkinliğe katılan Kürşan Cengiz isimli vatandaş, "Alanya'dan gezi turu için projeye başvurduk. Eşimle birlikte geldik. Bir gün boğaz turu yaptık, İstanbul'un tarihi yerlerini gezdik. Bizim için çok güzel bir etkinlik oldu" dedi.

Üç emekli aile olarak Erzincan'dan geziye katıldığını söyleyen emekli Zafer Yıldırım ise, "Üç emekli grubu aile olarak geziye katıldık. Rehber eşliğinde Yerebatan Sarnıcı'nı, Ayasofya ve Sultanahmet'i gezdik. Önceki gün boğaz turu yaptık. Etkinlik çok güzel geçti, katkısı olanlara teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL