Emekli Vatandaşa 16 Milyon Lira İkramiye

Emekli Vatandaşa 16 Milyon Lira İkramiye
Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, emekli bir vatandaş, 'Mega Altın' Kazı Kazan kartıyla 200 liraya 16 milyon lira kazandı. Bayi sahibi, bu kartın çıktıktan sonra büyük ikramiyelerin sıkça verildiğini vurguladı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Milli Piyango bayiliği yapan bir büfeden 200 liralık 'Mega Altın' isimli Kazı Kazan kartını oynayan emekli bir vatandaş, 16 milyon liralık ikramiyenin sahibi oldu. Büfe sahibi Aytaç Doyuran, bayisinden daha önce defalarca büyük ikramiye çıktığını ifade ederek, "Bu 5'inci ya da 6'ncı büyük ikramiye. Daha önce 8 milyon, 4 milyon ve 3 milyon TL'lik kazançların çıktığına şahit olduk" dedi.

Adapazarı'nda, Çark Caddesi üzerinde bulunan bir Milli Piyango Bayisi'nde, geçtiğimiz 26 Eylül'de emekli bir vatandaş 'Mega Altın' isimli Kazı Kazan oyununu oynadı. Kartı kazıyan vatandaş, 200 liraya aldığı Kazı Kazan kartına 16 milyonluk ikramiyenin isabet ettiğini gördü. Bayi sahibi Aytaç Doyuran'a kuponu teyit ettiren vatandaş büyük mutluluk yaşadı.

Bayi sahibi Aytaç Doyuran, "Emekli bir amcamız geldi, kartını kazıyınca bir şey yakaladığını söyledi. Kontrol ettik ve gerçekten 16 milyon TL kazandığını gördük. Kendisi çok şaşırdı, biz de sevindik" dedi. Adapazarı'nda 3 kuşaktır aynı yerde hizmet verdiklerini söyleyen Doyuran, bayisinden daha önce de defalarca büyük ikramiye çıktığını belirterek, "Bu 5'inci ya da 6'ncı büyük ikramiye. Daha önce 8 milyon, 4 milyon ve 3 milyon TL'lik kazançların çıktığına şahit olduk" ifadelerini kullandı.

Büyük ikramiyelerin tahsilatıyla ilgili bilgi veren Doyuran, "500 bin TL'ye kadar olan ikramiyeler yerel Halkbank Şubesi'nden alınabiliyor. 500 bin TL'nin üzerindeki ödüller ise İstanbul Levent'teki Halkbank Genel Müdürlüğü'nden tahsil ediliyor. Amcamız da oradan işlemlerini yaptı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
