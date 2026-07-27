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Mühendislikten Takı Tasarımına: Özlem Gündüz'ün Yeni Yolculuğu

Mühendislikten Takı Tasarımına: Özlem Gündüz'ün Yeni Yolculuğu
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Elektrik mühendisi Özlem Gündüz, 20 yıllık kariyerinin ardından emekli olup Akçakoca'da takı tasarımı hobisini mesleğe dönüştürdü. Küçük bir masadan kendi dükkanına uzanan bu yolculukta kişisel gelişim ve koçluk birikimini eserlerine yansıtıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu Elektrik Mühendisi Özlem Gündüz, 20 yıllık meslek hayatının ardından emeklilikle birlikte Akçakoca'da hobisini mesleğe dönüştürdü. Takı tasarımıyla başladığı yolculuk, tarihi mahalle pazarındaki küçük bir masadan kendi dükkanına uzandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu Özlem Gündüz, yaklaşık 20 yıl boyunca İstanbul'da elektrik mühendisi olarak görev yaptığını belirterek, meslek hayatı boyunca hobilerine de zaman ayırdığını söyledi. Gündüz, "Elektrik mühendisliğini bitirdim İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Mesleğimi de 20 yıl İstanbul'da yaptım. Bu süreçte hobi olarak sürekli bir şeyler yapmaya çalıştım. 2000 yılından beridir özellikle takı yapıyorum. Bunları sosyal mecralarda insanlara ulaştırmaya çalışıyorum" dedi.

Küçük bir masadan kendi dükkanına

Yaklaşık 10 yıl önce Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı'nda küçük bir masa ile satış yapmaya başladığını ifade eden Gündüz, bu serüvenin zamanla büyüdüğünü anlattı. Gündüz, "10 yıldır da Akçakoca'da tarihi mahalle pazarında önce ufak bir masa ile sonra tezgah, son olarak dükkana dönüşen maceraya atıldım ve bunu İstanbul'daki işimde çalışırken yaptım. Orada hafta içi çalışıp hafta sonu buraya geliyordum. 4 sene önce EYT ile emekli oldum. Artık sürekli buradayım ve bu iş ile ilgileniyorum" diye konuştu.

"İnsanların kendilerini iyi hissedecekleri objeler tasarlıyorum"

Takı tasarımının yanı sıra kişisel gelişim ve koçluk alanında da kendisini geliştirdiğini dile getiren Gündüz, ürettiği eserlerde bu birikimini yansıtmaya çalıştığını söyledi. Gündüz, "Bu süre içerisinde koçluk konularında da kendimin yeteneklerini geliştirip bu yaptıklarıma yansıtmaya çalışıyorum. Onlara mutlu olacakları, kendilerini iyi hissedecekleri objeler tasarlıyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da daha önce çeşitli eğitim ve atölye çalışmaları düzenlediğini belirten Özlem Gündüz, ilerleyen dönemde Akçakoca'da da benzer etkinlikler gerçekleştirmeyi hedeflediğini söyledi. Gündüz, "İstanbul'da insanlara eğitim verme ile ilgili birkaç kez atölye çalışması yaptık. Bu konuda daha çok atölye yapmak istiyorum ama bunun için zaman ve mekanı ayarlamak gerekiyor. İnşallah o da olur yakın zamanda. Eski zamanlarda eğitim vermiştim. Hatta uzun süreli eğitimler de verdim. 2020'den sonra bir tane düzenledim ama ilerleyen süreçlerde yapmayı planlıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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