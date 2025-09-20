Haberler

Emekli olacaklara hayati uyarı: Bu hatayı yaparsanız yüzde 5 kaybınız olur

Emekli olacaklara hayati uyarı: Bu hatayı yaparsanız yüzde 5 kaybınız olur
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, SSK ve Bağ-Kur'luların emeklilik dilekçesini 2026'ya bırakmaları halinde maaşlarda yaklaşık %5 kayıp yaşayacağını açıkladı. Emekli Sandığı'nda ise dilekçe zamanlamasının fark yaratmadığını belirtti.

Milyonlarca emeklinin merak ettiği "Ne zaman dilekçe verilmeli?" sorusuna Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun yanıt verdi. Erdursun, özellikle SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) sigortalılarının yılbaşını beklemeden dilekçe vermeleri gerektiğini belirtti.

YÜZDE 5 MAAŞ KAYBI RİSKİ

Erdursun, 31 Aralık 2025'e kadar başvuru yapmayanların, 2026'da dilekçe verdiklerinde maaşlarında yaklaşık %5 oranında kayıp yaşayacaklarını açıkladı. Bu nedenle dilekçe zamanlamasının kritik olduğunu vurguladı.

EMEKLİ SANDIĞI'NDA FARK YOK

Uzman isim, Emekli Sandığı (4C) kapsamında emeklilik dilekçesi verilmesinde yıl sonu ya da yılbaşı arasında maaş açısından herhangi bir fark bulunmadığını kaydetti.

BAĞ-KUR İHYASI VE SSK'YA GEÇİŞ

Erdursun, emeklilik için farklı yolları da değerlendirdi.

  • Bağ-Kur ihyası: Yaklaşık 1,8 milyon TL ödeme ile 202 gün içinde emeklilik hakkı kazanılabiliyor ancak maaş görece düşük kalıyor.
  • SSK'ya geçiş: Yaklaşık 420 bin TL ödeme ve 4 yıl 6 ay çalışma şartıyla emekli olunabiliyor. Bu yöntem daha uzun sürede ama daha düşük maliyetle emeklilik imkânı sunuyor.

HANGİSİ DAHA AVANTAJLI?

Erdursun, hızlı emeklilik isteyen ve yüksek ödeme yapabilenlerin Bağ-Kur ihyası yoluyla avantaj sağlayabileceğini, daha düşük maliyetle ama daha uzun sürede emeklilik isteyenler içinse SSK'ya geçişin daha uygun olacağını söyledi.

