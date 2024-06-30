Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Uzman isim değerlendirdi

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Bal, 3 Temmuz'da açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla emeklilere ne kadar zam yapılacağını değerlendirdi.

"YÜZDE 30 VEYA 30'UN BİRAZ ÜZERİ OLABİLİR"

Emeklilere yapılacak zam tahminini paylaşan Bal, şöyle konuştu;

"Tahminimizce yüzde 30 veya 30'un biraz üzeri bir zam olacak gibi gözüküyor. Merak edilen konulardan birisi, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı. Kök maaşlar çok düşük kalmış durumda. Büyükşehir dışında yerlerde bile 10 bin TL'ye kiralık ev bulmak imkansız. Bu yüzden düşük emekli maaşının 15 bin TL'nin altında olmaması gerektiğini düşünüyorum.