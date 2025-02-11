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Emekli maaş farkları bugün hesaplara yatırılıyor

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Emekli vatandaşlarımızın merakla beklediği maaş farkları bugün hesaplara yatırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, 5,6 milyar liralık fark ödemesinin bugün itibariyle banka ve PTT'lerden çekilebileceğini duyurdu.

2025 yılı için emeklilere yapılan maaş zammının ardından ocak ayı için maaş farkı oluşmuştu. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltilmesinin ardından oluşan 1.969 TL'lik zam farkının ödemelerine başlandı.

FARK ÖDEMELERİ BUGÜN BAŞLADI

2025 yılı için SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin beklediği zam oranı ilk 6 ayı için yüzde 15,75 olarak belirlenmişti. En düşük maaşa da yansıtılan bu orana göre en düşük maaş 12.500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkarılması kararlaştırıldı. En düşük emekli maaşına yapılan zam oranı TBMM'de onaylandıktan sonra yürürlüğe girdiği için ocak ayı maaşları 12 bin 500 lira olarak yatırıldı. Ancak alınmayan maaş farkı 1.969 TL'lik fark bugün hesaplara yattı.

SGK: 5,6 MİLYAR FARK ÖDEMESİ YAPILACAK

SGK'dan yapılan açıklamada "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz." denildi. Emeklilere toplamda 5,6 milyar TL'lik fark ödemesi yapılacak.

İŞTE GÜNÜ GÜNÜNE EMEKLİ MAAŞ TARİHLERİ

Öte yandan SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında maaşlarını alıyor.

İşte tahsis numarasına göre emekli maaş ödemeleri:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

BAĞKUR'LULARIN MAAŞI 25'İNDE BAŞLIYOR

Bağ-Kur emeklilerinde ise maaş ödeme takvimi şöyle:

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar ayın 28'inde

Emekli maaş farkları bugün hesaplara yatırılıyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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